Navigo Liberté+ ya disponible en smartphones
Viaja con una mente (aún) más ligera
Navigo Liberté+ —el servicio que permite viajar por toda la región de Île-de-France a precios ventajosos y pagar solo por los desplazamientos realizados— está llegando en smartphones.
Aprovecha las ventajas del servicio con la aplicación Île-de-France Mobilités en smartphones Android e iOS.
Las ventajas del Navigo Liberté+: en resumen
- Paga solo por los viajes realizados : cada mes, paga solo por los viajes realizados el mes anterior
- Tarifas atractivas : 1,60 € para un viaje en autobús o tranvía y 1,99 € para metro, RER o tren (excluyendo viajes al aeropuerto)
- Traslados gratuitos : disfruta de una conexión gratuita de 2 horas entre metro/RER/tranvía expreso y 1h30 entre autobús/tranvía
- Límite diario : tus gastos se limitan al precio de un pase Navigo Day (12 €), excepto para viajes específicos como los a aeropuertos
¿Cómo activar Navigo Liberté+ en tu móvil?
¿Quieres usar tu smartphone para viajar por Île-de-France con Navigo Liberté+? La activación es sencilla:
- Instala o actualiza la app Île-de-France Mobilités desde tu tienda (iOS o Android)
- Abre la app y ve a la pestaña "Comprar", luego haz clic en Navigo Liberté+
- Rellena tus datos, firma el contrato directamente desde la app y empieza a viajar
Bueno saberlo : la validación ahora se hace acercando el teléfono al validador, igual que con un pase físico, pero sin tener que sacar nada que no sea el móvil.
¿Ya eres suscriptor con un pase físico y quieres cambiar a Navigo Liberté+ desde tu móvil?
Si ya estás registrado en el servicio Navigo Liberté+ con un pase físico y quieres aprovechar el servicio en forma desmaterializada: no es posible transferir tu contrato existente directamente a tu teléfono, tendrás que suscribirte a un nuevo contrato en tu teléfono.
¿Qué hacer?
Una vez que hayas firmado tu nuevo contrato Navigo Liberté+ en la app IDF Mobilités, te aconsejamos:
- Deja a un lado tu pase físico de Navigo Liberté+
- Valida solo con el móvil para evitar confusiones al viajar y facturar
Movilidad aún más conectada
Navigo Liberté+ en smartphones supone un nuevo paso en la simplificación del transporte público en Île-de-France.
No hace falta buscar desesperadamente el pase en la bolsa o en el fondo de los bolsillos: tu móvil es la clave para viajar libremente, por toda la región.