Novedad para viajeros de 62+: el Precio Anual para Mayores de Navigo

Cómo beneficiarse del Navigo Senior

Para poder beneficiarse del Navigo Anual a la tarifa para Senior, deben cumplirse dos condiciones:

Tener 62 años o más

No tener una actividad profesional ni realizar una actividad profesional estrictamente menos de la media jornada.

Para conducir a la tarifa Senior, es muy sencillo:

¿Ya estás suscrito al pase anual de Navigo? Puedes solicitar directamente en línea, en tu espacio personal. Por favor, ten en cuenta: para beneficiarte de los precios para mayores del mes siguiente, debes suscribirte online antes del día 10 del mes actual.

¿No estás suscrito al pase anual de Navigo? Acude a una agencia de ventas Navigo (SNCF, RATP u Optile) o a los mostradores del Club RATP con un número de cuenta bancaria y prueba de identidad.

Otra información sobre el Navigo Senior

Navigo Annual a la tarifa Senior solo está disponible para el pase All Zones (zonas 1 a 5). ¡Ahora te beneficias de todas las zonas a un precio más bajo!

El pago del tipo de interés para mayores solo se realiza mediante domiciliación bancaria mensual (12 domiciliaciones al año).

¿Ya tienes un Navigo Annual con pago en efectivo? Acude a una agencia de ventas Navigo (SNCF, RATP u Optile) o a RATP Club Counters para cambiar tu método de pago.

¿Ya tienes un Navigo Annual de 2 zonas? Acude a una agencia de ventas Navigo (SNCF, RATP u Optile), a ciertos mostradores de RATP o a la Oficina de Billetes de Servicios Navigo SNCF para cambiar las áreas de validez de tu pase.

Para más detalles, visita la página del pase anual de Navigo.