Noctilien mejora su servicio de autobús nocturno

También se crearán nuevas líneas para 2020. En los suburbios exteriores, permitirán sustituir trenes y trenes RER con paradas correspondientes a estaciones y estaciones. Las líneas identificadas como prioridades son las siguientes:

En la rama del RER D Nord: N146, desde Gare de l'Est hasta Survilliers-Fosses, pasando por Garges-Sarcelles;

En la rama norte de la línea H: N147, desde la Gare de l'Est hasta Persan-Beaumont, pasando por Deuil y Écouen;

En la rama occidental de la línea H: N148, desde la Gare de l'Est hasta Taverny, pasando por Ermont-Eaubonne.

También se crearán cuatro líneas alrededor de París, que sustituirán a autobuses y tranvías que circulan durante el día:

Dos líneas entre Montparnasse y Val-de-Fontenay;

Una línea entre Val-de-Fontenay y Saint-Denis pasando por Romainville-Carnot y Bobigny;

Una línea entre Saint-Denis y La Défense-Pont-de-Neuilly pasando por Les Courtilles y Colombes.

Finalmente, se ampliarán ocho líneas existentes :

N11, extendida desde Château-de-Vincennes hasta Val-de-Fontenay;

N14, extendida desde Bourg-la-Reine hasta Croix-de-Berny;

N15, extendida desde Asnières-Gabriel Péri hasta Courtilles;

N24, extendida desde Bezons-Grand-Cerf hasta Sartrouville;

N52, extendida desde Argenteuil-Monnet hasta Cormeilles-en-Parisis;

N62, extendida desde Clamart hasta Croix-de-Berny (o Rungis);

N66, extendida desde Vélizy hasta Viroflay-Rive-Gauche;

N71, extendida desde Saint-Maur-Créteil hasta Val-de-Fontenay.

La red de autobuses de Noctilien consta actualmente de 48 líneas y ofrece un servicio continuo todas las noches de la semana de 0:30 a 17:30 a lo largo de los principales ejes ferroviarios de Île-de-France. Esta oferta se refuerza los fines de semana en la mayoría de las líneas. El volumen de viajes a Noctilien representa el 4,7% de los viajes durante la semana y el 8,9% los sábados.