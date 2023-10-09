C1 cable: descubre los nombres de las cinco futuras emisoras
Tras consultar con los alcaldes de los municipios que cruzan las nuevas estaciones creadas con motivo de la puesta en marcha del cable C1, ¡es hora de que las cinco paradas del primer teleférico de la red de transporte público de Île-de-France dejen sus nombres provisionales para sus nombres oficiales!
Descubre los nombres seleccionados para las estaciones del C1 Cable
Pointe du Lac, Limeil-Brévannes-Plage Bleue, Valenton-Le Château, La Végétale-La Fontaine Saint-Martin y Villa Nova son los nombres definitivos de las cinco estaciones del C1 Cable que conectarán Créteil con Villeneuve-Saint-Georges.
Pointe du Lac
Pointe du Lac es la primera estación de la línea C1 en conexión con el terminal de la línea 8 del metro (Créteil – Pointe du Lac). Como todas las conexiones, mantiene su nombre original para facilitar la comprensión y el movimiento de los viajeros.
Limeil-Brévannes - Playa Azul
Provisionalmente llamada Temps Durables, la segunda parada del C1 Cable pasa a llamarse Limeil-Brévannes-Plage Bleue. ¿Para qué? Situado en la comuna de Limeil-Brévannes, da servicio al Parc Départemental de la Plage Bleue, un magnífico espacio verde que cuenta con su propio lago.
Valenton - El castillo
La tercera parada de la línea C1 se llama Valenton - Le Château. Anteriormente llamado Émile Zola, formará una conexión con las líneas de autobús del municipio de Valenton y dará servicio al Château de Valenton, que reabrirá sus puertas al público cuando la C1 entre en servicio en 2025.
La Végétal - La Fontaine Saint-Martin
Situada en el corazón del proyecto del corredor verde urbano desarrollado en el municipio de Limeil-Brévannes, la estación La Végétale-La Fontaine Saint-Martin tambiéndará servicio a la nueva instalación deportiva intercomunal de Fontaine Saint-Martin.
Villa Nova
Anteriormente llamada Bois Matar, Villa Nova es el extremo de la circunvalación C1 Cable situada en el distrito este de Villeneuve-Saint-Georges. Villa Nova hace referencia al nombre galo-romano de la comuna en la época en que era famosa por sus numerosos viñedos.
¿Cómo eliges un nombre de resort que sea fácil de recordar y localizar?
Mezclando un simple marcador geográfico (como el nombre de la ciudad o un punto de referencia cercano) con una indicación más local (nombre del distrito servido, un parque o un lugar deportivo, turístico o cultural conocido por los habitantes)!
Île-de-France Mobilités está preparando su primer transporte por cable. El cable C1 es el primer teleférico de Île-de-France, será: totalmente accesible, tendrá 5 estaciones, conectará Créteil con Villeneuve-Saint-Georges en 17 minutos a lo largo de 4,5 km, sirve a una superficie de +20.000 habitantes y 6.000 empleos. Su billete de transporte está integrado en las tarifas de Île-de-France y costará el mismo precio para un viaje en autobús, tranvía o metro.
El cable C1: una línea aérea rápida entre Créteil y Villeneuve-Saint-Georges
Financiado por Île-de-France Mobilités (49%), el Estado (21%) y el Consejo Departamental de Val-de-Marne (30%), el Cable C1 es una línea de 4,5 km, 100% accesible, diseñada para facilitar los desplazamientos intermunicipales y fomentar el uso del transporte público en lugar del coche privado.
Su línea y sus cinco estaciones, que podrán ser utilizadas a la misma tarifa que una línea de autobús, metro o tranvía, estarán abiertas a los pasajeros para 2025.