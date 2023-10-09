C1 cable: descubre los nombres de las cinco futuras emisoras

Pointe du Lac

Pointe du Lac es la primera estación de la línea C1 en conexión con el terminal de la línea 8 del metro (Créteil – Pointe du Lac). Como todas las conexiones, mantiene su nombre original para facilitar la comprensión y el movimiento de los viajeros.

Limeil-Brévannes - Playa Azul

Provisionalmente llamada Temps Durables, la segunda parada del C1 Cable pasa a llamarse Limeil-Brévannes-Plage Bleue. ¿Para qué? Situado en la comuna de Limeil-Brévannes, da servicio al Parc Départemental de la Plage Bleue, un magnífico espacio verde que cuenta con su propio lago.

Valenton - El castillo

La tercera parada de la línea C1 se llama Valenton - Le Château. Anteriormente llamado Émile Zola, formará una conexión con las líneas de autobús del municipio de Valenton y dará servicio al Château de Valenton, que reabrirá sus puertas al público cuando la C1 entre en servicio en 2025.

La Végétal - La Fontaine Saint-Martin

Situada en el corazón del proyecto del corredor verde urbano desarrollado en el municipio de Limeil-Brévannes, la estación La Végétale-La Fontaine Saint-Martin tambiéndará servicio a la nueva instalación deportiva intercomunal de Fontaine Saint-Martin.

Villa Nova

Anteriormente llamada Bois Matar, Villa Nova es el extremo de la circunvalación C1 Cable situada en el distrito este de Villeneuve-Saint-Georges. Villa Nova hace referencia al nombre galo-romano de la comuna en la época en que era famosa por sus numerosos viñedos.

¿Cómo eliges un nombre de resort que sea fácil de recordar y localizar?

Mezclando un simple marcador geográfico (como el nombre de la ciudad o un punto de referencia cercano) con una indicación más local (nombre del distrito servido, un parque o un lugar deportivo, turístico o cultural conocido por los habitantes)!