El nuevo nativo de Île-de-France llega a la rama sur de la línea L
Presencia del personal de France Mobilité para inaugurar la línea L.
A partir del lunes 11 de diciembre, los pasajeros de la línea L, y más concretamente del eje Versalles Rive Droite – Saint-Lazare, podrán disfrutar de los nuevos trenes de Île-de-France con los colores de Île-de-France Mobilités. Este equipo de nueva generación, financiado al 100% por Île-de-France Mobilités, sustituye a los antiguos trenes Z6400, que llevan más de 40 años circulando por las vías de la región de Île-de-France.
Estos trenes ofrecerán un nivel de confort superior a los anteriores gracias al aire acondicionado, la calefacción por suelo radiante, los asientos más anchos y el ambiente más luminoso y relajante con el que están equipados. Su llamado diseño "boa" permite al pasajero cruzar rápida y fácilmente todo el tren.
Sillas, biombos y también espacio en el interior de los nuevos tranvías de la línea L.
En el ámbito de la seguridad, se instalan cámaras de videoprotección en el tren para la seguridad de los usuarios. También se han instalado grandes pantallas dinámicas que muestran mucha información sobre el viaje en tiempo real.
El Francilien también será desplegado en la rama de la línea L en Saint-Nom-la-Bretèche a partir de septiembre de 2018.