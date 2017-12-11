El nuevo nativo de Île-de-France llega a la rama sur de la línea L

En el ámbito de la seguridad, se instalan cámaras de videoprotección en el tren para la seguridad de los usuarios. También se han instalado grandes pantallas dinámicas que muestran mucha información sobre el viaje en tiempo real.

El Francilien también será desplegado en la rama de la línea L en Saint-Nom-la-Bretèche a partir de septiembre de 2018.