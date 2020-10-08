Navigo Liberté +: disfruta de muchas ventajas con el nuevo programa de fidelización
¿Cómo beneficiarse del programa de fidelización?
1: En primer lugar, primero debes haberte suscrito al servicio Navigo Liberté +.
¿Quieres apuntarte al programa de fidelización pero no tienes un contrato Navigo Liberté +? Descubre aquí este contrato no vinculante, que te permite viajar libremente, pagando solo por tus viajes reales, el mes siguiente a los siguientes:
2: Regístrate directamente en la web dedicada al programa.
Una vez que te hayas inscrito, empezarás a ganar puntos automáticamente por cada viaje que realices. Entonces tendrás la oportunidad de convertir estos puntos en beneficios y recompensas en la tienda del programa de fidelización, gracias a las ofertas exclusivas que ofrecen los comerciantes afiliados.
¿Cómo me apunto al programa de fidelización?
Para registrarte en el programa de fidelización y empezar a acumular puntos, ten tu número de cliente y accede a la web dedicada al programa.
¿Cómo uso mis puntos?
¡Todo sucede en la web del programa de fidelización! Encontrarás la cuenta de los puntos que has ganado, la tienda en la que los gastas y el historial de tus pedidos.