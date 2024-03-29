Llega el nuevo tranvía de la línea T1
¿Quizá seas uno de los 12.500 que votaron en enero de 2022 para elegir su diseño? Hoy en día, el tranvía de nueva generación, el TW20, ha llegado finalmente a la línea T1, la línea de tranvía más antigua de la red Île-de-France Mobilités, inaugurada en 1992.
T1: un nuevo tranvía cómodo y moderno para los habitantes de Seine-Saint-Denis
El nuevo TW20 es un tranvía moderno, cómodo y 100% accesible que irá sustituyendo gradualmente, y desde el 10 de diciembre de 2024, a los antiguos tranvías de la línea T1.
El nuevo tranvía T1 en pocas cifras
- + 15% de capacidad en comparación con los trenes actuales
- 100% accesible : el nuevo TW20 tiene 6 puertas dobles y anchas por tren que facilitarán la entrada y salida, así como un sistema de pivote para reducir aún más el espacio entre las puertas y el andén
- 100% climatizado : el tranvía TW20 está equipado con aire acondicionado en todo el tren para la comodidad de sus pasajeros
- 20 pantallas de información para pasajeros por tren
- 32 enchufes USB para cargar tus dispositivos en movimiento
- Un tranvía que es 95% reciclable y 99% recuperable