Nuevas tarifas, nuevo paquete para 2017
Creación de un nuevo billete de transporte adaptado para el viaje de suburbio a suburbio
A partir del 1 de enero de 2018, un nuevo pase llamado "Día Navigo" permitirá a los pasajeros moverse libremente por la red de transporte dentro de las zonas que realmente corresponden a sus necesidades, incluyendo de barrio a barrio.
El precio del pase Navigo Day será de 7,50 € para 2 zonas y 10,00 € para 3 zonas.
Este pase también puede cargarse en una tarjeta Navigo además de otro pase válido para el mismo periodo, sustituyendo así al "suplemento de viaje", que era complicado de usar. Este nuevo paquete ofrecerá los mismos derechos de transporte que los demás paquetes Navigo (anual, mensual, semanal), incluyendo acceso a aeropuertos (excepto Orlyval), para facilitar a los usuarios la lectura y comprensión de la oferta tarifaria.
Evolución de precios a 1 de agosto de 2017
Los debates presupuestarios han mostrado la necesidad de un aumento recurrente en las necesidades de financiación de alrededor del 3% anual (inversiones, nuevas ofertas, etc.). El aumento de 2017 es más moderado que el pronóstico del 3% porque incluye la congelación de varios aranceles:
- La congelación del precio del billete sencillo t+ (1,90 €), que es el billete para viajeros ocasionales pero también es ampliamente utilizado por los con ingresos más bajos y solo +40 céntimos en la libreta, que pasa de 14,50 a 14,90 €.
- La congelación del precio de los billetes de larga distancia Origen-Destino por encima de 7 € (en una ruta París-Suburbios, 6,5 € en una ruta suburbio-suburbio)
El pase mensual Navigo para todas las zonas experimentará un aumento moderado de 2,2 € (de 73 € a 75,2 €). Esta tarifa siempre es la mejor para la mejor oferta del mundo. En comparación con billetes, un pase mensual para todas las zonas cuesta 379 € en Londres (94 € solo para usar autobuses y tranvías), 100,50 € en Berlín y 89,50 € en Madrid.