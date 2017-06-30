Nuevas tarifas, nuevo paquete para 2017

A partir del 1 de enero de 2018, un nuevo pase llamado "Día Navigo" permitirá a los pasajeros moverse libremente por la red de transporte dentro de las zonas que realmente corresponden a sus necesidades, incluyendo de barrio a barrio.

El precio del pase Navigo Day será de 7,50 € para 2 zonas y 10,00 € para 3 zonas.

Este pase también puede cargarse en una tarjeta Navigo además de otro pase válido para el mismo periodo, sustituyendo así al "suplemento de viaje", que era complicado de usar. Este nuevo paquete ofrecerá los mismos derechos de transporte que los demás paquetes Navigo (anual, mensual, semanal), incluyendo acceso a aeropuertos (excepto Orlyval), para facilitar a los usuarios la lectura y comprensión de la oferta tarifaria.