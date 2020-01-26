Nueva campaña: Fomentar salidas culturales para los residentes de Île-de-France
Una campaña que mezcla los códigos de Île-de-France Mobilités y el mundo del entretenimiento
¿Qué podría ser más fácil llegar a un concierto, a una obra de teatro o a un cabaret que usar el transporte público? Esta es la pregunta a la que la nueva campaña de comunicación responde basándose en tres imágenes que mezclan los mundos visuales del transporte de Île-de-France y el mundo del entretenimiento:
Cartel de campaña: 158 conciertos al día y 302 estaciones de metro, son 460 buenas razones para salir esta noche.
Esta campaña de comunicación se desplegará a partir del 24 de febrero en redes sociales, carteles y pantallas de FNAC en las taquillas. Las pancartas enlazarán a la página principal de la web de Vianavigo (para el cálculo del itinerario hasta llegar a la sala de espectáculos). Los principales sitios de venta de entradas también apoyarán la iniciativa proporcionando visibilidad en sus sitios, como parte de una colaboración: TickeTac, Ticketnet y BilletReduc (Fnacspectacles).
El objetivo de esta primera campaña es concienciar a los residentes de Île-de-France, tan pronto como reserven sus salidas, para planificar su visita y animarles a venir en transporte público.
Además, Île-de-France Mobilités ha implementado diversas medidas para animar a los residentes de Île-de-France a salir y, de este modo, proporcionar un apoyo permanente a la cultura en Île-de-France: