Nueva campaña: Fomentar salidas culturales para los residentes de Île-de-France

Esta campaña de comunicación se desplegará a partir del 24 de febrero en redes sociales, carteles y pantallas de FNAC en las taquillas. Las pancartas enlazarán a la página principal de la web de Vianavigo (para el cálculo del itinerario hasta llegar a la sala de espectáculos). Los principales sitios de venta de entradas también apoyarán la iniciativa proporcionando visibilidad en sus sitios, como parte de una colaboración: TickeTac, Ticketnet y BilletReduc (Fnacspectacles).

El objetivo de esta primera campaña es concienciar a los residentes de Île-de-France, tan pronto como reserven sus salidas, para planificar su visita y animarles a venir en transporte público.

Además, Île-de-France Mobilités ha implementado diversas medidas para animar a los residentes de Île-de-France a salir y, de este modo, proporcionar un apoyo permanente a la cultura en Île-de-France: