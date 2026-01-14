Tu jingle de transporte cambiará en 2026
En el transporte, el sonido es un referente esencial. Informa, tranquiliza y ayuda a localizarse, a veces más rápido que un cartel.
Y el papel de una identidad sonora es precisamente eso: una señal familiar que es inmediatamente reconocible. Unas pocas notas que son suficientes para entender que estamos en la misma red y que la información importante está llegando.
La nueva identidad sonora de Île-de-France Mobilités: una jingle sencilla y adaptable diseñada para durar
Tras una convocatoria y una votación a ciegas (o más bien de oído), Île-de-France Mobilités, junto con la RATP y SNCF Voyageurs Transilien, confió la creación de la nueva identidad sonora a la productora sonora Chez Jean, fundada en 1996 por Jean Dindinaud.
¿La misión? Crea un sonido:
- Cálido y suave para los oídos de los viajeros
- Fácilmente memorables y hechos para durar
- Adecuado para diferentes lugares (desde estaciones de tren ruidosas hasta autobuses)
- Que grita lo suficiente como para dar información, pero sin agresividad
Seis notas para acompañar millones de viajes diarios
Para responder a la misión encomendada por Île-de-France Mobilités, Arnaud Biscay, el compositor, y Jean Dindinaud, director del estudio de producción, imaginaron una melodía en seis notas y tres tiempos.
1. Una primera nota: un crescendo con percusión similar a pasos para abrir suavemente la melodía con una sensación de movimiento
2. Una melodía central de seis notas : cálida, alegre e inolvidable, tocada en piano, marimba y vibráfono
3. Un acuerdo final: abierto y suspendido voluntariamente, que simboliza desplazamiento y progreso continuos.
¿Pero por qué cambiar el sonido del transporte público?
Hasta ahora, cada operador, es decir, cada empresa que gestiona la operación de las distintas líneas de transporte (como RATP o SNCF Voyageurs Transilien), emite su propia identidad sonora. ¿Resultado? Sonidos diferentes según las líneas, estaciones o medios de transporte.
Línea 14: un ejemplo para entender mejor
Dos pasajeros esperan el metro 14 en dirección al aeropuerto de Orly
Como ocurre en la línea 14 del metro, ocurre que varios operadores operan la misma línea en nombre de Île-de-France Mobilités.
En la línea 14 hay no menos de cuatro. Cuatro jingles en la misma línea habrían generado confusión para el viajero, que no viaja con un operador u otro, sino que circula por la misma red: la de la red de transporte de Île-de-France.
Al elegir un solo sonido para toda la red, la experiencia de viaje se simplifica
El año 2026 fue el momento adecuado para crear esta nueva identidad con la apertura de la nueva línea 18 del metro y la continua apertura a la competencia.
Con esta nueva identidad sonora única, que se emitirá en todos los transportes de Île-de-France —metro, tren, autobús, tranvía, RER e incluso el nuevo cable C1 de Île-de-France—, Mobilités persigue su objetivo principal: ofrecer una experiencia de viaje sencilla, legible y consistente a los pasajeros, a lo largo de toda la red.
Y en una red tan vasta, compuesta por ocho departamentos, miles de líneas, diferentes operadores y millones de pasajeros con necesidades y hábitos muy distintos, crear unidad es un gran desafío.
Una armonización que atraviesa el sonido, pero no solo
El sonido forma parte de una identidad común que facilita el reconocimiento de la red y el movimiento alrededor de ella, con:
- El mismo color para todos los medios de transporte
- La misma distribución y diseño interior (color de las telas de los asientos, brillo)
- La misma información de pasajeros en toda la región y en todos los medios de transporte
- Y el lanzamiento este año de un único número de llamada para todo el transporte en Île-de-France (0 800 10 10 20) simplifica aún más la administración y solicita aún más.
Una firma sonora que crece hasta un crescendo
En los próximos meses, este nuevo jingle irá llegando gradualmente al medio de los transportes.
Primero lo escucharás aquí, luego allá, a lo largo de las líneas y estaciones, hasta que acompaña a toda la red Île-de-France Mobilités.
Unas pocas notas para transmitir información, crear un punto de referencia familiar y recordarte que, dondequiera que estés, viajas por la misma red: la de Île-de-France Mobilités.