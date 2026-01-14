Tu jingle de transporte cambiará en 2026

Para responder a la misión encomendada por Île-de-France Mobilités, Arnaud Biscay, el compositor, y Jean Dindinaud, director del estudio de producción, imaginaron una melodía en seis notas y tres tiempos.

1. Una primera nota: un crescendo con percusión similar a pasos para abrir suavemente la melodía con una sensación de movimiento

2. Una melodía central de seis notas : cálida, alegre e inolvidable, tocada en piano, marimba y vibráfono

3. Un acuerdo final: abierto y suspendido voluntariamente, que simboliza desplazamiento y progreso continuos.

¿Pero por qué cambiar el sonido del transporte público?

Hasta ahora, cada operador, es decir, cada empresa que gestiona la operación de las distintas líneas de transporte (como RATP o SNCF Voyageurs Transilien), emite su propia identidad sonora. ¿Resultado? Sonidos diferentes según las líneas, estaciones o medios de transporte.

Línea 14: un ejemplo para entender mejor