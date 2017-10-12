Nueva línea de autobús hacia Villages Nature (77)
Aldeas naturales servidas por la línea de autobús 47
La nueva línea 47, operada por la red de autobuses Seine-et-Marne "PEP'S", refuerza el servicio de transporte público de este nuevo destino turístico (abierto desde el 1 de septiembre de 2017), situado en los municipios de Villeneuve-le-Comte, Bailly-Romainvilliers y Serris.
Villages Nature espera que el 30% de sus clientes (300.000 visitantes al año) usen el transporte público. Se espera que entre 900 y 1.500 turistas utilicen esta línea cada día.
Una red de autobuses reforzada en Seine-et-Marne
La nueva línea 47 forma parte de la serie de líneas de autobús que Île-de-France Mobilités está creando o reforzando en la red de la PEP, para responder al fuerte crecimiento demográfico en el sector oriental de Marne-la-Vallée. Además de la creación de la línea 47, Île-de-France Mobilités también está reforzando la línea 32 (Gare de Val d'Europe – Gare de Tournan) y la línea 34 (Gare de Val-d'Europe – Gare de Marne-la-Vallée Chessy). La línea 35, entre la estación Marne-la-Vallée Chessy y Bailly-Romainvilliers, también se creó recientemente para servir a 5 municipios de la zona. El coste total de esta inversión en el refuerzo de la oferta de la red PEP'S asciende a más de 11 millones de euros en 4 años, incluyendo casi 9,8 millones financiados por Île-de-France Mobilités.