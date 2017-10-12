Nueva línea de autobús hacia Villages Nature (77)

Aldeas naturales servidas por la línea de autobús 47

La nueva línea 47, operada por la red de autobuses Seine-et-Marne "PEP'S", refuerza el servicio de transporte público de este nuevo destino turístico (abierto desde el 1 de septiembre de 2017), situado en los municipios de Villeneuve-le-Comte, Bailly-Romainvilliers y Serris.

Villages Nature espera que el 30% de sus clientes (300.000 visitantes al año) usen el transporte público. Se espera que entre 900 y 1.500 turistas utilicen esta línea cada día.