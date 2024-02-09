Una nueva numeración regional para la red de autobuses de Île-de-France

La red de autobuses de Île-de-France está compuesta por unas 1.900 líneas. Líneas cuyos sistemas de numeración coexisten, pero no se parecen entre sí, con nombres muy diferentes (1, TEx, 340, 95-02, 11L) y duplicados en los números de línea (hay 19 líneas 2 en la red actual de bus) que complican la comprensión de la red.

Para facilitar el tráfico en la red, la comprensión de los pasajeros, la operación de aplicaciones de cálculo de rutas y, en particular, consolidar el proyecto de construir una red única y global de transporte público a escala regional, la ambición principal de Île-de-France Mobilités, que se implementará un nuevo sistema único de numeración en Île-de-France.