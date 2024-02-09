Una nueva numeración regional para la red de autobuses de Île-de-France
La red de autobuses de Île-de-France está compuesta por unas 1.900 líneas. Líneas cuyos sistemas de numeración coexisten, pero no se parecen entre sí, con nombres muy diferentes (1, TEx, 340, 95-02, 11L) y duplicados en los números de línea (hay 19 líneas 2 en la red actual de bus) que complican la comprensión de la red.
Para facilitar el tráfico en la red, la comprensión de los pasajeros, la operación de aplicaciones de cálculo de rutas y, en particular, consolidar el proyecto de construir una red única y global de transporte público a escala regional, la ambición principal de Île-de-France Mobilités, que se implementará un nuevo sistema único de numeración en Île-de-France.
Nuevo sistema regional de numeración para las líneas de autobús en la región de París: ¿cómo funciona?
Números de línea en Île-de-France
Alcance: París (menos de 100 líneas) / Número de dígitos: 2 dígitos / Ejemplos: 26, 91
Alcance: Suburbios interiores (unas 250 líneas) / Número de dígitos: 3 dígitos / Ejemplos: 101, 323, 426
Perímetro: Grande couronne (aproximadamente 1550 líneas) / Número de dígitos: 4 dígitos / Ejemplos: (¡nuevo!) 4328, 6122
El nuevo índice regional de numeración está compuesto por un número diferente de dígitos dependiendo de por dónde esté discorriendo la línea :
- 2 dígitos para París - ejemplo: 26 o 91
- 3 dígitos para los suburbios interiores - ejemplo: 101, 323 o 426
- 4 dígitos para los suburbios exteriores - ejemplo: 4328 o 6122
La numeración de las líneas locales en París y los suburbios interiores es, en su mayoría, conforme a esta norma. Por tanto, el mayor cambio se realizará en los nombres de las líneas de autobús locales de la Grande Couronne, cuyos nombres eran muy dispares.
Numeración regional de líneas de autobús: una división en 6 sectores y subsectores
Para facilitar la comprensión, los suburbios exteriores, que tienen más de 1.550 líneas, se han dividido en 6 sectores principales, que a su vez se dividen en varios subsectores (véase infografía más abajo):
- Sector numerado 1 : Val-d'Oise (95)
- Sector numerado 2 : al norte de Seine-et-Marne (77)
- Sector número 3 : al sur de Seine-et-Marne (77)
- Sector número 4 : Essonne (91)
- Sector numerado 5 : al oeste de Yvelines (78)
- Sector numerado 6 : al este de Yvelines (78)
¿Cómo se construyen los números de línea en los suburbios exteriores?
1 sector (ejemplo "1") asociado a subsectores (ejemplos: 1, 2, 3, 4, 5, 6...)
1514: un número de línea en detalle:
1 = sector al que pertenece la línea
5 = subsector
14 = número único de la línea
Lectura del número de una ruta de autobús con el nuevo sistema de numeración de áreas
Tomemos el ejemplo de la línea 1514 :
- 1.514: la primera cifra se determina por la superficie de los suburbios exteriores atendidos. Aquí está Val-d'Oise (95).
- 1514: el segundo dígito está determinado por el subsector. Cada sector tiene varios subsectores (un máximo de 7). Aquí, la línea da servicio al subsector 5 (Vallée de Montmorency) del sector 1 (Val-d'Oise).
- 1514 : Los dos últimos dígitos representan el número único de la línea, que permanecerá, en la medida de lo posible, el del antiguo número de línea.
Ha comenzado el despliegue del nuevo sistema de numeración de áreas
El nuevo sistema de numeración se ha implementado desde el verano de 2023 en los primeros territorios.
Hoy en día, ya están equipados 7 subsectores: Valle de Montmorency, Provinois Brie y Seine, Essonne Sud-Ouest, Grand Melun, Valles de Velizy, Grand Versalles y Bièvre. El despliegue se extenderá a todos los suburbios exteriores antes de finales de 2025.
Para permitir que los pasajeros se adapten a la nueva numeración, los números de línea antiguo y nuevo se mostrarán simultáneamente en la aplicación de Île-de-France Mobilités y en los horarios.
Un artículo detallado sobre cada subsector estará disponible en las páginas de noticias de la web de Île-de-France Mobilités.