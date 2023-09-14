Extensión de la T3b hasta Porte Dauphine: descubre los nombres de las futuras estaciones

Tres estaciones conservan el nombre de la Puerta a la que sirven

Tres de las nuevas estaciones T3b darán servicio a las Portes Parisiennes y sus conexiones con los metros 1, 2 y 3 y con el RER C y E.

Para una buena comprensión de los pasajeros y facilitar la orientación en la red, mantendrán sus nombres: Porte de Champerret, Porte Maillot (Palais des Congrès) y Porte Dauphine (Avenue Foch).

Personalidades femeninas en el foco

En línea con el compromiso de Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités, de promover a cada vez más figuras femeninas en la red de transporte de Île-de-France, cuatro nuevas estaciones T3b llevan el nombre de mujeres ilustres.

En la extensión se descubrirán las paradas Anna de Noailles (poeta y novelista), Thérèse Pierre (combatiente de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial) y Anny Flore (cantante y actriz). La estación existente de Porte d'Asnières fue renombrada en honor a la pianista Marguerite Long.

Square Sainte-Odile, una nueva estación a solo un paso de la Porte de Courcelles

Esta estación, situada a pocos minutos de la Porte de Courcelles, destaca un lugar clave del distrito al que sirve : la iglesia de Sainte-Odile y su arquitectura única, así como la agradable plaza homónima que la adyace.