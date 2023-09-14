Extensión de la T3b hasta Porte Dauphine: descubre los nombres de las futuras estaciones
En la línea de tranvía T3b en París, el inicio de las pruebas previstas para octubre de 2023 anuncia el final de los trabajos y el momento para el anuncio oficial de los nombres de las 7 nuevas estaciones creadas entre Porte d'Asnières y Porte Dauphine.
Pruebas (primero estáticas, luego dinámicas y finalmente ensayos en seco) que durarán seis meses, antes de la puesta en marcha prevista para la primavera de 2024.
El futuro nombre de las 7 nuevas estaciones T3b se ha presentado
Al oeste de Porte d'Asnières, la línea de tranvía T3b se extiende hasta la Place Dauphine (distrito 16 de París), sirviendo a los municipios de Levallois-Perret y Neuilly-sur-Seine gracias a 7 nuevas estaciones:
- Plaza Sainte-Odile
- Porte de Champerret
- Thérèse Pierre
- Anny Flore
- Porte Maillot (Palais des Congrès)
- Anna de Noailles
- Porte Dauphine (Avenida Foch)
Tres estaciones conservan el nombre de la Puerta a la que sirven
Tres de las nuevas estaciones T3b darán servicio a las Portes Parisiennes y sus conexiones con los metros 1, 2 y 3 y con el RER C y E.
Para una buena comprensión de los pasajeros y facilitar la orientación en la red, mantendrán sus nombres: Porte de Champerret, Porte Maillot (Palais des Congrès) y Porte Dauphine (Avenue Foch).
Personalidades femeninas en el foco
En línea con el compromiso de Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités, de promover a cada vez más figuras femeninas en la red de transporte de Île-de-France, cuatro nuevas estaciones T3b llevan el nombre de mujeres ilustres.
En la extensión se descubrirán las paradas Anna de Noailles (poeta y novelista), Thérèse Pierre (combatiente de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial) y Anny Flore (cantante y actriz). La estación existente de Porte d'Asnières fue renombrada en honor a la pianista Marguerite Long.
Square Sainte-Odile, una nueva estación a solo un paso de la Porte de Courcelles
Esta estación, situada a pocos minutos de la Porte de Courcelles, destaca un lugar clave del distrito al que sirve : la iglesia de Sainte-Odile y su arquitectura única, así como la agradable plaza homónima que la adyace.
¿Cómo funciona el nombre de una estación?
El nombre de una estación de tranvía, autobús o metro siempre es una consulta. Consulta entre Île-de-France Mobilités, los actores locales, la empresa de transporte y el propietario del proyecto (la empresa encargada de la obra).
La elección del nombre de una estación nacida al mismo tiempo:
- Un deseo de reflejar la sociedad contemporánea y su historia, honrando a mujeres y hombres famosos,
- Una búsqueda para la valorización del territorio con nombres que evoquen la historia del lugar y la vida de sus habitantes,
- Y de una misión, la de ayudar a los residentes de Île-de-France a orientarse y orientarse fácilmente en la red con nombres estratégicos que conecten con una calle, un monumento, un distrito o un municipio cercano (en el caso de terminales de línea).
Ejemplo: la parada Saint-Paul (Le Marais) en la línea 1 se refiere tanto al distrito 3 de distrito de París (Le Marais) como a la hermosa parroquia de la puerta roja situada a pocos metros de la estación (la parroquia Saint-Paul Saint-Louis).
La extensión del tranvía T3b en figuras
- 7 nuevas emisoras
- Otros 3,2 km
- 12 minutos entre Porte d'Asnières y Porte Dauphine
- 1 tranvía cada 4 minutos en hora punta y 8 minutos en horas valle
- Un servicio los 7 días de la semana de 5 a.m. a 0:30 a.m. (y a la 1:30 a.m. los viernes y sábados)