Extensión de la T3b hasta Porte Dauphine: descubre los nombres de las futuras estaciones

Un tranvía en la línea T3b - crédito de la foto: Instagram account@jethro_ratp
Un tranvía en la línea T3b - crédito de la foto: Instagram account@jethro_ratp

En la línea de tranvía T3b en París, el inicio de las pruebas previstas para octubre de 2023 anuncia el final de los trabajos y el momento para el anuncio oficial de los nombres de las 7 nuevas estaciones creadas entre Porte d'Asnières y Porte Dauphine.

Pruebas (primero estáticas, luego dinámicas y finalmente ensayos en seco) que durarán seis meses, antes de la puesta en marcha prevista para la primavera de 2024.

El futuro nombre de las 7 nuevas estaciones T3b se ha presentado

Al oeste de Porte d'Asnières, la línea de tranvía T3b se extiende hasta la Place Dauphine (distrito 16 de París), sirviendo a los municipios de Levallois-Perret y Neuilly-sur-Seine gracias a 7 nuevas estaciones:

  • Plaza Sainte-Odile
  • Porte de Champerret
  • Thérèse Pierre
  • Anny Flore
  • Porte Maillot (Palais des Congrès)
  • Anna de Noailles
  • Porte Dauphine (Avenida Foch)
Mapa de la línea de tranvía T3b

Tres estaciones conservan el nombre de la Puerta a la que sirven

Tres de las nuevas estaciones T3b darán servicio a las Portes Parisiennes y sus conexiones con los metros 1, 2 y 3 y con el RER C y E.

Para una buena comprensión de los pasajeros y facilitar la orientación en la red, mantendrán sus nombres: Porte de Champerret, Porte Maillot (Palais des Congrès) y Porte Dauphine (Avenue Foch).

Personalidades femeninas en el foco

En línea con el compromiso de Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités, de promover a cada vez más figuras femeninas en la red de transporte de Île-de-France, cuatro nuevas estaciones T3b llevan el nombre de mujeres ilustres.

En la extensión se descubrirán las paradas Anna de Noailles (poeta y novelista), Thérèse Pierre (combatiente de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial) y Anny Flore (cantante y actriz). La estación existente de Porte d'Asnières fue renombrada en honor a la pianista Marguerite Long.

Square Sainte-Odile, una nueva estación a solo un paso de la Porte de Courcelles

Esta estación, situada a pocos minutos de la Porte de Courcelles, destaca un lugar clave del distrito al que sirve : la iglesia de Sainte-Odile y su arquitectura única, así como la agradable plaza homónima que la adyace.

¿Cómo funciona el nombre de una estación?

El nombre de una estación de tranvía, autobús o metro siempre es una consulta. Consulta entre Île-de-France Mobilités, los actores locales, la empresa de transporte y el propietario del proyecto (la empresa encargada de la obra).

La elección del nombre de una estación nacida al mismo tiempo:

  • Un deseo de reflejar la sociedad contemporánea y su historia, honrando a mujeres y hombres famosos,
  • Una búsqueda para la valorización del territorio con nombres que evoquen la historia del lugar y la vida de sus habitantes,
  • Y de una misión, la de ayudar a los residentes de Île-de-France a orientarse y orientarse fácilmente en la red con nombres estratégicos que conecten con una calle, un monumento, un distrito o un municipio cercano (en el caso de terminales de línea).

    Ejemplo: la parada Saint-Paul (Le Marais) en la línea 1 se refiere tanto al distrito 3 de distrito de París (Le Marais) como a la hermosa parroquia de la puerta roja situada a pocos metros de la estación (la parroquia Saint-Paul Saint-Louis).

La extensión del tranvía T3b en figuras

  • 7 nuevas emisoras
  • Otros 3,2 km
  • 12 minutos entre Porte d'Asnières y Porte Dauphine
  • 1 tranvía cada 4 minutos en hora punta y 8 minutos en horas valle
  • Un servicio los 7 días de la semana de 5 a.m. a 0:30 a.m. (y a la 1:30 a.m. los viernes y sábados)