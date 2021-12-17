¿Volverás con nosotros la noche del día 31? ¡Tu transporte está abierto toda la noche en Nochevieja!
Poner fin al año pasado para recibir la noticia con los brazos abiertos: ¡de eso va la Nochevieja!
Reunidos con tus seres queridos alrededor de una cena gourmet y caliente, en pijama delante de tu película favorita o vestidos con tus mejores ropas ligeras para prender fuego a la pista de baile, esa noche: ¡tú decides!
El 31 de diciembre, el transporte está abierto y es gratuito
A primera hora de la mañana o tarde por la noche, olvida la hora y vuelve a casa cuando quieras.
El 31 de diciembre de 2025, muchas líneas estarán abiertas toda la noche y desde las 17:00 horas del 31 de diciembre de 2025 hasta las 12:00 horas del 1 de enero de 2026: el transporte es completamente gratuito (excepto en las zonas aeroportuarias).
¿Qué líneas operarán? ¿Qué resorts estarán abiertos?
Metro, tren, RER, autobús nocturno: te decimos qué líneas te llevarán toda la noche la noche del 31 de diciembre de 2025.
¿Una duda esa misma noche?
Confía en el planificador de rutas de tu app Île-de-France Mobilités.
Metro
Aquí están las líneas que funcionan toda la noche y las estaciones que serán atendidas.
Línea 1
Château de Vincennes, Nation, Gare de Lyon, Bastille, Châtelet, Concorde, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle Étoile, Porte Maillot, Pont de Neuilly, Grande Arche de la Défense
Línea 2
Nation, Père Lachaise, Belleville, La Chapelle, Barbés-Rochechouart, Amberes, Pigalle, Place de Clichy, Charles de Gaulle Étoile, Porte Dauphine
Línea 4
Bagneux-Lucie Aubrac, Porte de Clignancourt, Barbès Rochechouart, Gare du Nord, Gare de l'Est, Estrasburgo Saint-Denis, Les Halles, Châtelet, Saint-Michel, Gare Montparnasse, Denfert-Rochereau, Porte d'Orléans, Mairie de Montrouge
Línea 6
Nation, Bercy, Place d'Italie, Denfert-Rochereau, Gare Montparnasse, Cambronne, La Motte Picquet-Grenelle, Bir-Hakeim, Trocadéro, Kléber, Charles de Gaulle-Étoile
Línea 9
Ayuntamiento de Montreuil, Porte de Montreuil, Nation, Oberkampf, Strasbourg Saint-Denis, Grands Boulevards, Havre-Caumartin, Saint Augustin, Franklin D. Roosevelt, Alma-Marceau, Trocadero, La Muette, Porte de Saint-Cloud, Pont de Sèvres
Línea 14
Thiais-Orly, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Villejuif-Gustave Roussy, Hospital Bicêtre, Maison Blanche, Olympiades, Biblioteca François Mitterrand, Cour Saint-Émilion, Bercy, Gare de Lyon, Châtelet, Pirámides, Madeleine, Saint-Lazare, Pont Cardinet, Porte de Clichy, Saint-Ouen, Ayuntamiento de Saint-Ouen, Saint-Denis Pleyel (solo el aeropuerto de Orly no está servido)
RER / tren / tranvía
Aquí están las líneas que circulan toda la noche y las ramas que serán atendidas.
Consulta el mapa detallado para conocer la frecuencia de trenes en la dirección París-Suburbios.
RER A
Todas las estaciones estarán atendidas en la línea
RER B
Todas las estaciones estarán atendidas en la línea
RER C
Todas las estaciones están atendidas excepto Pont d'Alma y la rama entre Ermont-Eaubonne y Pontoise (servida por la línea H).
RER D
Todas las estaciones están atendidas excepto la rama entre Corbeil-Essonnes y Malesherbes
RER E
Para ir hacia Chelles-Gournay, sube a Gare de l'Est, Rosa Parks, Noisy le-Sec o Bondy pas Magenta
Líneas H, J, L, N, P, R
Todas las estaciones estarán atendidas en estas líneas.
T4
Todas las estaciones estarán atendidas en el eje Bondy - Aulnay-sous-Bois.
Autobús nocturno
Durante la noche del 31 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026, las líneas de autobús nocturno funcionarán como una noche clásica de fin de semana.