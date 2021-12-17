¿Volverás con nosotros la noche del día 31? ¡Tu transporte está abierto toda la noche en Nochevieja!

Poner fin al año pasado para recibir la noticia con los brazos abiertos: ¡de eso va la Nochevieja!

Reunidos con tus seres queridos alrededor de una cena gourmet y caliente, en pijama delante de tu película favorita o vestidos con tus mejores ropas ligeras para prender fuego a la pista de baile, esa noche: ¡tú decides!

El 31 de diciembre, el transporte está abierto y es gratuito

A primera hora de la mañana o tarde por la noche, olvida la hora y vuelve a casa cuando quieras.

El 31 de diciembre de 2025, muchas líneas estarán abiertas toda la noche y desde las 17:00 horas del 31 de diciembre de 2025 hasta las 12:00 horas del 1 de enero de 2026: el transporte es completamente gratuito (excepto en las zonas aeroportuarias).