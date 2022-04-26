Una obra de arte colaborativa para despedirse del libro de entradas t+

Nos hemos estado preparando desde otoño de 2021 y ha llegado el momento: es hora de despedirnos de los libros de billetes de cartón T+ y de dar un lugar de honor a los pases Liberté+ (nominativo) y Fácil (no nominativo y transferible).

¿Por qué acabar con el libro de billetes de cartón t+?

Durante los últimos tres años, Île-de-France Mobilités ha estado modernizando y desmaterializando tus billetes de transporte. El objetivo es facilitarte la vida con una variedad de pases y suscripciones que se adapten mejor a las necesidades y estilos de vida de todos los viajeros.

También es para preservar el medio ambiente, la desmaterialización de los billetes de transporte permite evitar el uso de millones de billetes de cartón que a menudo se tiran al suelo... Y cuando sabes que una multa tarda entre uno y dos años en degradarse, entiendes la importancia de ir prescindiendo de ella poco a poco.