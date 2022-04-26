Una obra de arte colaborativa para despedirse del libro de entradas t+
Nos hemos estado preparando desde otoño de 2021 y ha llegado el momento: es hora de despedirnos de los libros de billetes de cartón T+ y de dar un lugar de honor a los pases Liberté+ (nominativo) y Fácil (no nominativo y transferible).
¿Por qué acabar con el libro de billetes de cartón t+?
Durante los últimos tres años, Île-de-France Mobilités ha estado modernizando y desmaterializando tus billetes de transporte. El objetivo es facilitarte la vida con una variedad de pases y suscripciones que se adapten mejor a las necesidades y estilos de vida de todos los viajeros.
También es para preservar el medio ambiente, la desmaterialización de los billetes de transporte permite evitar el uso de millones de billetes de cartón que a menudo se tiran al suelo... Y cuando sabes que una multa tarda entre uno y dos años en degradarse, entiendes la importancia de ir prescindiendo de ella poco a poco.
Celebrando el fin del libro de entradas t+
Por eso Île-de-France Mobilités, RATP y Transilien SNCF han ideado una operación conjunta para despedirse, todos juntos, y especialmente con vosotros, en torno a una obra de arte colaborativa Y monumental.
Una obra que será creada ante tus ojos, en el corazón de la estación de tren de Saint-Lazare en París, por la artista callejera Madame. Una obra compuesta por billetes t+ usados que dejarás en coleccionistas dedicados, instalados en diez estaciones de Île-de-France.
Una obra colaborativa en 3 etapas
Hora 1 - del 6 al 18 de mayo : los colectores se instalarán en 10 estaciones de la región de Île-de-France, donde podrás depositar tus billetes usados de t+
Hora 2 - del 19 al 20 de mayo : Madame se instala por la mañana en la estación de Saint-Lazare para construir la obra
Hora 3 - 20 de mayo : ¡es la gran revelación! Podrás seguir en directo la finalización de la obra colaborativa de la artista Madame
10 estaciones para dejar tus billetes usados de T+
¿Quieres participar en el trabajo colaborativo de Madame?
Así que, deja tus billetes usados de T+ en 10 estaciones parisinas del 6 al 18 de mayo:
- Châtelet (M4)
- Champs-Élysées-Clémenceau (M1)
- Denfert-Rochereau (RER B)
- Gare de Lyon (M1 y 14)
- París Saint-Lazare (líneas Transilien L y J)
- Paris Est (línea Transilien P)
- París Gare du Nord (líneas Transilien H y K)
- París Montparnasse (línea Transilien N)
- República (M3, 5, 8, 9 y 11)
- Trocadero (M6 y 9)
Intenta conseguir una copia numerada de esta obra de Madame
¿Te gusta el trabajo de Madame? Así que suscríbete entre el 26 de abril y el 18 de mayo de 2022 a la cuenta de Instagram dedicada a la creación de esta obra colaborativa. Se sortearán dos inscritos al azar y cada uno ganará 1 copia numerada de la obra de la artista Madame, con un valor unitario de 200 €.
Descubriendo a Madame
Madame es una artista callejera de la región de Île-de-France que le gusta componer obras muy contemporáneas a partir de elementos del pasado: grabados, papeles antiguos, madera, telas... Materiales que le permiten componer collages que muestran un diálogo entre texto e imagen.
Madame trabajó primero en formato pequeño y volumen, en la intimidad de su estudio, antes de trasladar sus creaciones a grandes carteles que colgaba en la calle. Y, mañana, en pleno corazón de la estación de tren de Saint-Lazare, ¡gracias a tus billetes t+!