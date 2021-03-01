Apertura de las líneas de transporte ferroviario de pasajeros a la competencia en Île-de-France: Día de información de los operadores

La red ferroviaria de Île-de-France es una de las más densas y complejas de Europa y del mundo. Con más de 3.500 kilómetros de vía y casi 395 estaciones de pasajeros, 3,5 millones de pasajeros diarios y alrededor de 5.600 trenes diarios, incluyendo 4.200 operaciones ferroviarias de pasajeros que sirven diariamente al país, es la segunda red ferroviaria más concurrida del mundo después de Tokio.

Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora de transporte de Île-de-France, está organizando una jornada informativa para los operadores de transporte como parte de la apertura de su red ferroviaria a la competencia. Este día tendrá lugar el 10 de marzo de 2021 de 14:00 a 17 :00 por videoconferencia.

El objetivo es presentar la asignación y el calendario para abrir las líneas de transporte ferroviario de pasajeros a la competencia y responder a los operadores que deseen conocer las condiciones necesarias para responder a las convocatorias: roles y responsabilidades de los distintos actores, características de la red y especificaciones técnicas.

Se invita a los operadores de transporte interesados a registrarse antes del 3 de marzo de 2021 enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected] con la siguiente información: Nombre de la empresa / Contacto (nombre) / Número de teléfono / Dirección de correo electrónico