Apertura de la Porte Marguerite de Navarre, nuevo acceso directo a la estación Châtelet-Les Halles

Un desafío técnico que está llegando a su fin

La obra, cofinanciada por la RATP, la región de Île-de-France y la ciudad de París, se llevó a cabo en el emplazamiento de un antiguo aparcamiento, parte del cual aún se conserva. Por ello, fue necesario demoler completamente la estructura existente mientras se preservaban los edificios vecinos para crear este nuevo acceso con una anchura de 13 metros y una profundidad de unos 20 metros. En consonancia con la tradición metropolitana, la Puerta adopta los códigos de las pequeñas baldosas de los balnearios parisinos, haciéndolas aún más brillantes, mediante el uso de vidrio y acero inoxidable cepillado. En este billete, la Porte Marguerite de Navarre representa una verdadera hazaña técnica.

Las obras continuarán durante el verano con la rehabilitación de la Place Marguerite de Navarre llevada a cabo por la Ciudad de París, mientras que los dos remontes entrarán en servicio en junio. La estación Châtelet-Les Halles ya es accesible desde la carretera a todo público, gracias a los tres ascensores situados en Porte Lescot y Place Carrée.