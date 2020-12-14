¡La extensión norte de la línea 14 hasta Mairie de Saint-Ouen / Región Île-de-France está abierta!
Enfoque en la ruta de la extensión de la línea 14
Para llevar a cabo la ampliación del metro 14, se han creado cuatro estaciones (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen y Mairie de Saint-Ouen / Región de Île-de-France), y se han construido 5,8 km de nuevas vías .
Tras la inauguración de las primeras estaciones de la extensión en diciembre de 2020, la estación Porte de Clichy se inauguró el 28 de enero de 2021 para completar esta nueva parte norte de la Línea 14.
Ahora son posibles nuevas conexiones para pasajeros de la línea 14, en particular con el tranvía T3b, con la línea C o con la línea 13 del metro.
La extensión norte de la línea 14 resumida en algunas cifras:
- 4 nuevas emisoras
- 5,8 km de nuevas vías
- 1 minuto y 45 minutos entre cada metro durante la hora punta
- 3 municipios atendidos
- 96.100 habitantes y 72.000 empleos atendidos.
Con la extensión de la línea 14, ¡la línea 13 respira!
La extensión de la línea 14 hasta la Mairie de Saint-Ouen / Región Île-de-France tendrá el efecto de aliviar la congestión en la línea 13, que está especialmente concurrida al norte de Saint-Lazare, y mejorar las condiciones de transporte de sus 610.000 usuarios diarios.
De hecho, gracias a su extensión, la línea 14 representa ahora una alternativa significativa para muchos pasajeros de la línea 13, que se verá relevada de aproximadamente una cuarta parte de sus pasajeros en su parte norte.
Nuevas emisoras listas para recibirte
Con amplias escaleras, validadores nuevos y una iluminación ordenada, las nuevas estaciones tienen todo para agradarte. Un vistazo a su arquitectura:
Paralelamente a la ampliación, las estaciones del Metro 14 se están modernizando para acomodar a nuevos pasajeros en las mejores condiciones posibles.
También se ha construido un nuevo lugar de mantenimiento y almacenamiento donde se estacionan y mantienen los nuevos metros en Saint-Ouen, en la zona de desarrollo concertado de los muelles.
Un nuevo metro para acompañar la ampliación: ¡bienvenidos al MP14!
Para apoyar la evolución de la línea 14 durante varios años (esta última también se extenderá hacia el sur hasta el aeropuerto de Orly), ha llegado a la línea un nuevo metro más largo , con 8 coches frente a los 6 de los trenes anteriores: el MP14.
Los primeros trenes ya circulan por la línea desde octubre pasado, y los nuevos trenes entregados irán sustituyendo gradualmente a los antiguos.
Tus líneas de autobús se adaptan a la extensión
Para facilitar tu acceso a la línea y mejorar tus desplazamientos, la oferta de transporte local está evolucionando.
Aquí está la lista de líneas de autobús reorganizadas el 14 de diciembre con la llegada de la línea 14 a la Mairie de Saint-Ouen / Región de Île-de-France:
- En el sector de Clichy Sud, las rutas de las líneas 138, 173, 174 y 274 han sido modificadas y sus frecuencias han aumentado.
- En el sector de Clichy Nord, se amplían las rutas de las líneas 140 y 237; las de las líneas 66, 85, 173 y 340 están modificadas; La mayoría de las frecuencias en estas líneas están reforzadas.
- En el sector de París, se extienden las rutas de las líneas 28 y 163; las de las líneas 66, 94 y 341 han sido modificadas; Las frecuencias de las líneas 31 y 66 están reforzadas.
¡Nos vemos pronto con la ampliación de la línea 14 hasta la región de la Ciudad de Saint-Ouen / Île-de-France !