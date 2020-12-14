¡La extensión norte de la línea 14 hasta Mairie de Saint-Ouen / Región Île-de-France está abierta!

Enfoque en la ruta de la extensión de la línea 14

Para llevar a cabo la ampliación del metro 14, se han creado cuatro estaciones (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen y Mairie de Saint-Ouen / Región de Île-de-France), y se han construido 5,8 km de nuevas vías .

Tras la inauguración de las primeras estaciones de la extensión en diciembre de 2020, la estación Porte de Clichy se inauguró el 28 de enero de 2021 para completar esta nueva parte norte de la Línea 14.

Ahora son posibles nuevas conexiones para pasajeros de la línea 14, en particular con el tranvía T3b, con la línea C o con la línea 13 del metro.