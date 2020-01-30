Apertura del centro de reembolso Navigo tras la huelga nacional interprofesional

Los billetes T+ y los billetes de origen/destino, los pases cortos (Mobilis, Navigo jour, Tickets Jeune Week End / Forfait Jeunes Week-End, Paris visite), Navigo Liberté + y el pase Amethyst no se ven afectados.

¿Cómo me van a reembolsar?

Para los suscriptores Annual y Imagine R que pagan en cuotas mensuales:

La compensación se presentará en forma de transferencia bancaria (la denominación de tu cuenta será "remb.navigo greve"), salvo que la solicitud se haga a mediados de mes: en este caso, no se te cobrará el siguiente pago mensual.

La compensación se presentará en forma de (la denominación de tu cuenta será "remb.navigo greve"), salvo que la solicitud se haga a mediados de mes: en este caso, Para quienes no se han suscrito durante este periodo:

En este caso, la compensación se te enviará mediante carta de cheque.

¿Tienes algún problema con tu reclamación de compensación?

¿Ha interrumpido tu reclamación y no puedes acceder al formulario de compensación de nuevo?

Así es como se hace:

Borra la caché de tu navegador web (o "Borrar datos de inicio de sesión");

regresar al lugar;

Vuelve a introducir tu número de pase y la fecha de nacimiento. El formulario estará disponible y podrás validar tu solicitud.



¿No has recibido tu correo de acuse de reconocimiento?

Estos correos electrónicos efectivamente se envían por completo, pero dada la alta demanda en el sitio, pueden tardar hasta varias horas en llegar al destinatario.

¿No puedes rellenar las casillas del formulario?

Te recomendamos que utilices un ordenador para rellenar este formulario. También es preferible usar el navegador Chrome o Firefox.

Si usas un smartphone, es posible ver la versión de escritorio del sitio (disponible en la configuración de Chrome) para poder rellenar el formulario.

El equipo técnico está trabajando actualmente en mejorar la compatibilidad de los diferentes navegadores.

¿Recibes un mensaje diciendo que tu fecha de nacimiento es incorrecta?



Tu fecha de nacimiento puede que no haya sido registrada cuando contraste la póliza o puede que se haya puesto en un valor por defecto. Puedes acudir a la agencia de servicios Navigo / Mostradores de Club o a los mostradores de servicios Navigo para actualizar y volver a intentar una solicitud al día siguiente.

¿Estás usando un Navigo en un smartphone y te degen el número de Calypso?

En este caso, debes introducir uno o más ceros delante de tu número Calypso para llegar a 10 caracteres. En un futuro próximo, estos ceros serán añadidos automáticamente por el sitio.

Como recordatorio: las solicitudes pueden presentarse hasta el 12 de marzo de 2020. Además, una dirección de correo electrónico dedicada a reclamaciones en caso de negativa a la compensación estará disponible a partir del 27 de febrero de 2020.

Gracias por vuestra amabilidad y paciencia durante esta compleja y a gran escala de operación de compensación.