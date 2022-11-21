Pam: continúa la regionalización del servicio Pam
Cifras clave / El servicio Pam cuenta con 12.000 usuarios activos que realizan un total de 730.000 viajes. Operación los 7 días de la semana, todo el año entre las 6 a.m. y las 00 a.m. El PMA se apoya en los siguientes recursos de servicio: 630 empleados, 400 vehículos.
¿Qué es Pam? Es un servicio público de transporte bajo demanda diseñado para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.
Si en algunos departamentos las condiciones y precios no son los mismos de un departamento a otro, esto dejará de ser así pronto: los PAMs departamentales se han convertido en Pam Francilien desde el 1 de abril y así continúa.
Pam: ¿Cómo funciona?
El principio de Pam es que un conductor viene a recoger a una persona con movilidad reducida, discapacitada o dependiente, con un vehículo adaptado, para dejarla en la dirección que elija. Si se puede reservar un viaje ocasionalmente, también es posible programar viajes regulares, por ejemplo para ir al trabajo.
Sin embargo, ten en cuenta que si el servicio está disponible los 7 días de la semana, de 6 a.m. a medianoche (y a las 2 a.m. los viernes y sábados en París), los viajes ocasionales deben reservarse con al menos 48 horas de antelación.
Para poder acceder a este servicio, primero debes solicitar la membresía en la agencia Pam, que es responsable del domicilio de la persona que desea beneficiarse del servicio.
La organización del servicio Pam Francilien opera mediante la gobernanza regional con: un único centro de servicio, dos áreas operativas*, un controlador de centro de servicio y un controlador de operaciones de servicio.
Existen dos áreas de explotación*:
- Ámbito 1: 78, 75, 92, 94 y 91, son objeto de un contrato que comenzará a finales de 2022 con cambios graduales de departamentos.
- Ámbito 2: 95, 93, 77, son objeto de un contrato que comenzará a finales de 2023 con cambios graduales por parte de los departamentos.
Operación más sencilla, a escala regional
Hoy en día, Pam no es un servicio unificado, de un departamento de Île-de-France a otro, las condiciones y especialmente las tarifas no son las mismas.
Es para poner fin a estas disparidades que Pam se está reorganizando gradualmente para ofreceros un servicio unificado, a la escala de toda Île-de-France.
Objetivos: más uniformidad y claridad, para los 12.000 usuarios activos de Pam que realizan un total de 730.000 viajes cada año.
¿Qué cambia la regionalización?
El PAM regionalizado es: una política de precios unificada y la creación de un punto de ventaja.
Precios del servicio Pam Francilien
Los precios serán más precisos, definidos según la distancia del trayecto.
Anteriormente, se clasificaban en cuatro categorías de duración del trayecto. A partir del 12 de julio de 2023, los precios se clasificarán en nueve zonas tarifarias. Con un coste que va desde 2 euros por una distancia entre 0 y 15 km, hasta 14 euros para trayectos de 50 km o más.
Tabla que presenta las tarifas por persona y por viaje según la distancia del trayecto en línea recta:
- 500 m-15 km: 2,00 euros
-15-20 km: 3,20 euros
-20-25 km: 4,00 euros
-25-30 km: 5,00 euros
- 30-35 km: 6,25 euros
- 35-40 km: 7,80 euros
- 40-45 km: 9,75 euros
-45-50 km: 12,20 euros
-50 km y +: 14,00 euros
Haz una reserva en el servicio Pam Francilien
En el lado de la reserva, todos los departamentos ya integrados en el Pam de Île-de-France cuentan con un servicio integral.
A medida que los departamentos entran en el sistema, el centro de servicio Pam en la región de Île-de-France se convierte así en el punto de contacto preferido para todas tus solicitudes de información, pero también para registrarte o reservar un viaje.
Regionalización de Pam: qué no cambia
- Cómo funciona el servicio
- Sin pérdida de servicio
- No hace falta volver a registrarse
- Las cuentas de usuario cambiarán automáticamente, solo se solicitará la validación de los datos personales
- Se reanudarán las reservas regulares. Apertura de reservas ocasionales 1 mes antes de la fecha de cambio del departamento al servicio regionalizado
Île-de-France Mobilités mejora los desplazamientos para personas con movilidad reducida. Un único centro de reservas para todos los residentes de Île-de-France, un servicio idéntico accesible para todos bajo las mismas condiciones, un precio único para el usuario, independientemente del lugar de residencia, fácil + desplazamiento entre departamentos con mejor calidad de servicio
Regionalización de Pam: el calendario
La regionalización se llevará a cabo de forma gradual, departamento por departamento, entre abril de 2023 y agosto de 2025.
- Desde el 1 de abril de 2023, Val-de-Marne está incluida en el servicio regionalizado de Pam en la región de Île-de-France,
- Desde el 12 de julio de 2023, París también forma parte de él,
- Luego Essonne, desde el 4 de octubre de 2023
- Seine-et-Marne cambiará al nuevo sistema el 16 de febrero de 2024
- Yvelines y Hauts-de-Seine, 11 de julio de 2024
- Seine-Saint-Denis se unirá al PMA regionalizado a partir del 25 de noviembre de 2024
- Y por último, para el Val-d'Oise será el 1 de septiembre de 2025