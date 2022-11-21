Pam: continúa la regionalización del servicio Pam

Pam: ¿Cómo funciona?

El principio de Pam es que un conductor viene a recoger a una persona con movilidad reducida, discapacitada o dependiente, con un vehículo adaptado, para dejarla en la dirección que elija. Si se puede reservar un viaje ocasionalmente, también es posible programar viajes regulares, por ejemplo para ir al trabajo.

Sin embargo, ten en cuenta que si el servicio está disponible los 7 días de la semana, de 6 a.m. a medianoche (y a las 2 a.m. los viernes y sábados en París), los viajes ocasionales deben reservarse con al menos 48 horas de antelación.

Para poder acceder a este servicio, primero debes solicitar la membresía en la agencia Pam, que es responsable del domicilio de la persona que desea beneficiarse del servicio.