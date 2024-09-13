Desfile de Campeones: toda la información que necesitas para llegar allí

A petición de la Prefectura de Policía de París, las siguientes comisarías estarán cerradas o no atendidas a partir de las 12:00:

RER y metros: la estación Charles de Gaulle – Étoile estará cerrada

estará cerrada Metro: Franklin D. Roosevelt, George V y Argentine no estarán atendidas

no estarán atendidas metro: el tráfico se interrumpirá entre Trocadéro y Charles de Gaulle - Étoile

En cuanto a tus líneas de autobús, algunas pueden estar desviadas y las paradas no atendidas.

Para saber qué estaciones estarán cerradas, qué líneas de autobús se desviarán: visita la web de Anticipe the Games y la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités.