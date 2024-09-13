Desfile de Campeones: toda la información que necesitas para llegar allí
Una última celebración para todos los atletas medallistas, condecorada por el Presidente de la República, pero también una última gran celebración popular para todos aquellos que hicieron un éxito en los Juegos de París 2024: este es el Desfile de Campeones el sábado 14 de febrero.
¿Cómo moverse durante el Desfile de Campeones?
A petición de la Prefectura de Policía de París, las siguientes comisarías estarán cerradas o no atendidas a partir de las 12:00:
- RER y metros: la estación Charles de Gaulle – Étoile estará cerrada
- Metro: Franklin D. Roosevelt, George V y Argentine no estarán atendidas
- metro: el tráfico se interrumpirá entre Trocadéro y Charles de Gaulle - Étoile
En cuanto a tus líneas de autobús, algunas pueden estar desviadas y las paradas no atendidas.
Para saber qué estaciones estarán cerradas, qué líneas de autobús se desviarán: visita la web de Anticipe the Games y la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités.