Viajes simplificados entre Île-de-France y Centre-Val de Loire

Un medio, dos redes

Ya no más malabares entre varios vehículos para viajar en las líneas París-Dreux y París-Montargis-Gien-Briare.

Hoy, 7.000 pasajeros deben combinar dos suscripciones y dos dispositivos separados – la tarjeta Rémi Zen en Centre-Val de Loire y el Passe Navigo Annuel en Île-de-France – para sus viajes de trabajo entre ambas regiones.

Con el Paso Navigo-Rémi, un solo soporte les permitirá viajar entre ambas regiones.

Paso Navigo-Rémi: ¿cuáles son las ventajas?

Un único soporte común para ambas suscripciones se presentará durante las inspecciones (en ambas redes de transporte)

(en ambas redes de transporte) La mitad de los costes administrativos : un único certificado que se presenta al empleador para ser reembolsado

: un único certificado que se presenta al empleador para ser reembolsado El paso Navigo-Rémi puede utilizarse en Île-de-France en las mismas condiciones que un paso clásico de Navigo, siendo reconocido en las rutas correspondientes en Centre-Val de Loire

¿A quién le preocupa?

Suscriptores anuales de Rémi Zen que también tienen una suscripción anual a Navigo.

¿Cómo se puede beneficiar de ello?

Los suscriptores podrán registrarse y solicitar en línea en octubre, para entrar en servicio el 3 de noviembre de 2025.

El pase se recibirá por correo con una pegatina holográfica que se le colocará

con una pegatina holográfica que se le colocará Las explicaciones necesarias se enviarán por correo antes de finales de octubre

¿Qué rutas están en cuestión?