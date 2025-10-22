Viajes simplificados entre Île-de-France y Centre-Val de Loire
Un medio, dos redes
Ya no más malabares entre varios vehículos para viajar en las líneas París-Dreux y París-Montargis-Gien-Briare.
Hoy, 7.000 pasajeros deben combinar dos suscripciones y dos dispositivos separados – la tarjeta Rémi Zen en Centre-Val de Loire y el Passe Navigo Annuel en Île-de-France – para sus viajes de trabajo entre ambas regiones.
Con el Paso Navigo-Rémi, un solo soporte les permitirá viajar entre ambas regiones.
Paso Navigo-Rémi: ¿cuáles son las ventajas?
- Un único soporte común para ambas suscripciones se presentará durante las inspecciones (en ambas redes de transporte)
- La mitad de los costes administrativos : un único certificado que se presenta al empleador para ser reembolsado
- El paso Navigo-Rémi puede utilizarse en Île-de-France en las mismas condiciones que un paso clásico de Navigo, siendo reconocido en las rutas correspondientes en Centre-Val de Loire
¿A quién le preocupa?
Suscriptores anuales de Rémi Zen que también tienen una suscripción anual a Navigo.
¿Cómo se puede beneficiar de ello?
Los suscriptores podrán registrarse y solicitar en línea en octubre, para entrar en servicio el 3 de noviembre de 2025.
- El pase se recibirá por correo con una pegatina holográfica que se le colocará
- Las explicaciones necesarias se enviarán por correo antes de finales de octubre
¿Qué rutas están en cuestión?
- Eje Paris-Montargis-Gien-Briare: Dordivas, Ferrières – Fontenay, Montargis, Nogent sur Vernisson, Gien, Briare
- Eje Paris-Dreux: Marchezais-Broué, Dreux
Un paso más hacia una movilidad cada vez más fluida
El paso Navigo-Rémi es el símbolo de una cooperación reforzada entre la región del Centro-Val de Loire y Île-de-France Mobilités.
Supone un nuevo paso hacia la simplificación de los desplazamientos diarios en Île-de-France.