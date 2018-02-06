¡Participa en los trofeos de movilidad 2018!
Trofeos: ¿para qué?
El PDUIF determina los principios que rigen la organización del transporte de personas y mercancías, el tráfico y el aparcamiento en la región de Île-de-France. Define las acciones que deben llevar a cabo todos los actores de la movilidad en la región de Île-de-France: autoridades locales, empresas, operadores de transporte, asociaciones, etc. Una de las claves del éxito del PDUIF reside en la movilización de los numerosos actores de la movilidad en la región de Île-de-France. Como autoridad organizadora para la movilidad sostenible, Île-de-France Mobilités desempeña el papel de piloto y ha puesto en marcha herramientas de animación para la implementación del PDUIF en todos los niveles.
Los Trofeos de Movilidad están ahí para premiar acciones ejemplares que cumplan con el PDUIF. Fomentan la emulación entre actores compartiendo ampliamente buenas prácticas para que puedan replicarse en toda la región de Île-de-France.
Este año, los Trofeos se considerarán una señal de innovación. Hay cuatro categorías abiertas a solicitudes:
- soluciones innovadoras para la movilidad de pasajeros (categoría abierta solo a las autoridades locales),
- soluciones innovadoras para la movilidad de pasajeros (categoría abierta a empresas y otros grupos de interés),
- soluciones innovadoras para el transporte de mercancías,
- soluciones implementadas para la aplicación de la reforma del aparcamiento de pago en la calle.
Diferentes trofeos alineados
Los Trofeos están abiertos a todos los jugadores de movilidad de Île-de-France y a todas las iniciativas. Naturalmente, se invita a las autoridades locales y a los operadores de transporte a postularse, pero también se agradecen empresas, asociaciones y socios.
Para solicitar, simplemente descarga el formulario de solicitud desde la página web del PDUIF www.pduif.fr luego envía un archivo completo en versión electrónica a la dirección [email protected] a más tardar el 2 de marzo de 2018.
¿Cómo se eligen los ganadores?
Un jurado compuesto por cargos electos, expertos y representantes del mundo económico y asociativo se reunirá para seleccionar a los ganadores de cada categoría. Los proyectos presentados al jurado serán seleccionados según su potencial de innovación y su coherencia con los retos y acciones definidos por el PDUIF.
Un quinto ganador será seleccionado mediante una votación online abierta a todos y, en particular, a los actores de la movilidad en Île-de-France.
Los ganadores recibirán su trofeo en las Assises de la Mobilité, que se celebrarán el 5 de abril de 2018. Esta tarde de debate estará presidida por Stéphane Beaudet, vicepresidente de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités.
Cada ganador será recompensado con un vídeo de 2-3 minutos con la acción ganadora.