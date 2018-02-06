¡Participa en los trofeos de movilidad 2018!

Trofeos: ¿para qué?

El PDUIF determina los principios que rigen la organización del transporte de personas y mercancías, el tráfico y el aparcamiento en la región de Île-de-France. Define las acciones que deben llevar a cabo todos los actores de la movilidad en la región de Île-de-France: autoridades locales, empresas, operadores de transporte, asociaciones, etc. Una de las claves del éxito del PDUIF reside en la movilización de los numerosos actores de la movilidad en la región de Île-de-France. Como autoridad organizadora para la movilidad sostenible, Île-de-France Mobilités desempeña el papel de piloto y ha puesto en marcha herramientas de animación para la implementación del PDUIF en todos los niveles.

Los Trofeos de Movilidad están ahí para premiar acciones ejemplares que cumplan con el PDUIF. Fomentan la emulación entre actores compartiendo ampliamente buenas prácticas para que puedan replicarse en toda la región de Île-de-France.

Este año, los Trofeos se considerarán una señal de innovación. Hay cuatro categorías abiertas a solicitudes: