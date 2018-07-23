El pase Navigo y las entradas T+ estarán pronto disponibles en smartphones

Como parte del programa Smart Navigo, un programa para desarrollar nuevos servicios digitales que faciliten la vida diaria de los viajeros, Île-de-France Mobilités continúa su enfoque para modernizar su oferta de billetes y sustituir gradualmente el billete magnético por la implementación de nuevos dispositivos sin contacto como los teléfonos móviles. Uno de los nuevos servicios de venta de billetes presentados esta mañana permitirá a los pasajeros usar su teléfono móvil tanto para la compra como para la validación de su billete.

Este otoño, Île-de-France Mobilités lanzará los primeros experimentos en el uso de teléfonos como medio de transporte de billetes en colaboración con SNCF Transilien, RATP y Optile. Los residentes de Île-de-France equipados con móviles compatibles podrán experimentar con la compra y carga de libretas de billetes T+ y pases Navigo Month and Week en smartphones utilizando tecnología NFC a través de la aplicación Navigo Lab.

Una vez realizada la compra, solo tienes que presentar el teléfono encendido o apagado frente a la terminal de control del autobús y tranvía, y en la puerta de seguridad del metro y tren para validar tu billete. Esto se almacenará en la tarjeta SIM del teléfono móvil del viajero con total seguridad y podrá consultarse si es necesario.

El despliegue gradual del experimento continuará hasta el lanzamiento de un servicio comercial abierto a todos en 2019. Con el tiempo, este servicio podrá ser utilizado por 3 millones de usuarios en Île-de-France. Para estos usuarios, no es necesario usar las máquinas para comprar billetes y pases Navigo. Solo necesitas un smartphone compatible con NFC para comprar tu billete a través de la app de Vianavigo y cargarlo en tu pase Navigo o en el de tus seres queridos, o viajar directamente por las puertas de control con tu teléfono móvil.

Tras la última actualización de la aplicación experimental Navigo LAB, ahora es posible que los usuarios de smartphones Samsung compatibles prueben el servicio independientemente de su operador telefónico.