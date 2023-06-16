¿Pase Navigo perdido o robado? El precio de su reemplazo está cambiando.

Desde el 1 de julio de 2023, para los titulares de Imagine R, Navigo Mes y Semana, pase Amethyst, para beneficiarios del Acuerdo de Precios de Transporte Solidaridad y un contrato Navigo Liberté +, serán posibles los siguientes actos contra el pago de una suma global de 15 euros:

Remanufactura tras pérdida/robo* (en caso de presentación de un informe de robo con violencia, el reemplazo es gratuito)

Remanufactura tras un pase de HS debido al cliente

Remanufactura tras un cambio de foto por comodidad personal

Remanufactura tras la confiscación

Remanufactura tras degradación deliberada

*Al iniciar sesión en su espacio personal, imagina que los suscriptores de R pueden declarar la pérdida o robo de su pase en línea, solicitar la renovación por internet y recoger su nuevo pase en modo click & collect.