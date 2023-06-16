¿Pase Navigo perdido o robado? El precio de su reemplazo está cambiando.
Desde el 1 de julio de 2023, para los titulares de Imagine R, Navigo Mes y Semana, pase Amethyst, para beneficiarios del Acuerdo de Precios de Transporte Solidaridad y un contrato Navigo Liberté +, serán posibles los siguientes actos contra el pago de una suma global de 15 euros:
- Remanufactura tras pérdida/robo* (en caso de presentación de un informe de robo con violencia, el reemplazo es gratuito)
- Remanufactura tras un pase de HS debido al cliente
- Remanufactura tras un cambio de foto por comodidad personal
- Remanufactura tras la confiscación
- Remanufactura tras degradación deliberada
*Al iniciar sesión en su espacio personal, imagina que los suscriptores de R pueden declarar la pérdida o robo de su pase en línea, solicitar la renovación por internet y recoger su nuevo pase en modo click & collect.
¿Cómo puedo cambiar mi pase?
La declaración de pérdida o robo y la sustitución del pase Navigo se realizan en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en los mostradores de servicios de Navigo SNCF :
- por el titular del pase Navigo tras la presentación de un documento de identidad,
- por un tercero en nombre del titular del pase Navigo, mediante la presentación de los documentos de identidad del tercero y del titular del pase Navigo, y un poder notarial firmado por este último.
Para más información, consulte las preguntas frecuentes