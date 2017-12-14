Plan para mejorar la red de autobuses de Île-de-France, reforzado 90 líneas de autobús

Adaptación del servicio a las necesidades de los pasajeros

Para ofrecer un servicio más continuo a lo largo del tiempo y responder mejor a los cambios en el ritmo de vida así como a los desarrollos urbanos actuales, las mejoras pueden estar relacionadas con:

Más autobuses en horas punta para mejorar las condiciones de confort de los pasajeros,

Más autobuses fuera de hora punta entre semana y fines de semana para cubrir mejor las necesidades durante estos periodos,

Amplía el horario por la tarde,

Adaptar rutas, frecuencias y amplitudes para servir a nuevos distritos, servicios públicos, zonas de negocios o de ocio,

Continuar el despliegue del plan Noctilien con la ampliación y refuerzo de varios.

En este Ayuntamiento, teniendo en cuenta las líneas modificadas de la red Noctilien, 90 líneas (20 para la red operada por la RATP y casi 70 líneas en los suburbios interiores y exteriores) están sujetas a modificaciones.