Plan para mejorar la red de autobuses de Île-de-France, reforzado 90 líneas de autobús
Para Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités: "Como parte de la "Revolución en el Transporte", hemos trabajado durante mucho tiempo con funcionarios electos locales, operadores de transporte y pasajeros para garantizar una mejor oferta de autobuses en Île-de-France. Deben venir más a menudo, durante más tiempo, especialmente por la noche y los fines de semana, y tener en cuenta los cambios en cada territorio, los nuevos barrios y las zonas de empleo. También puede ser una respuesta inmediata para los viajeros de los suburbios exteriores que no tienen acceso a ningún medio de transporte. Por eso modificamos ciertas líneas, creamos nuevas. En dos años, ya hemos mejorado 250 líneas de autobús, con especial enfoque en la red de autobuses nocturnos de Noctilien, que está aumentando de potencia y sustituyendo la red ferroviaria cuando está cerrada."
Adaptación del servicio a las necesidades de los pasajeros
Para ofrecer un servicio más continuo a lo largo del tiempo y responder mejor a los cambios en el ritmo de vida así como a los desarrollos urbanos actuales, las mejoras pueden estar relacionadas con:
- Más autobuses en horas punta para mejorar las condiciones de confort de los pasajeros,
- Más autobuses fuera de hora punta entre semana y fines de semana para cubrir mejor las necesidades durante estos periodos,
- Amplía el horario por la tarde,
- Adaptar rutas, frecuencias y amplitudes para servir a nuevos distritos, servicios públicos, zonas de negocios o de ocio,
- Continuar el despliegue del plan Noctilien con la ampliación y refuerzo de varios.
En este Ayuntamiento, teniendo en cuenta las líneas modificadas de la red Noctilien, 90 líneas (20 para la red operada por la RATP y casi 70 líneas en los suburbios interiores y exteriores) están sujetas a modificaciones.
