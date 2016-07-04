Plan para modernizar la red París-Este
Se proponen varias medidas a corto, medio y largo plazo para tener en cuenta el aumento de pasajeros en estas líneas (+3,8% anual entre 2010 y 2015 para la línea P, +2,4% entre 2008 y 2012 para la línea E).
En el marco de este Plan Maestro, se llevarán a cabo muchas acciones durante los próximos 15 años, en particular:
- Infraestructura renovada
- Una oferta adaptada a las necesidades de los viajeros
- Mejora de la información para los pasajeros
- Estaciones accesibles
A largo plazo (2025-2030)
El plan para modernizar la red París-Este establece en particular:
- En la línea P, la electrificación de la rama La Ferté-Milon, que se confirmará sobre la base de los estudios a actualizar;
- En la línea E, la incorporación de un tren entre Nanterre y Gagny y entre Nanterre y Val-de-Fontenay, que se confirmará en base a los recuentos realizados en 2016;
- En las líneas E y P, la ampliación de los trenes terminales desde Chelles hasta Lagny será confirmada en base a los recuentos realizados en 2016.