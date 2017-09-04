Nuevos equipos de detección de perros: perros entrenados para detectar explosivos

Reservados entre 45 y 55 minutos para los viajeros de Île-de-France

Una línea RER interrumpida en hora punta por un paquete sospechoso tarda de dos a tres horas en volver al tráfico normal. SNCF (SNCF Transilien y la Dirección Nacional de Seguridad) han trabajado, a petición de Île-de-France Mobilités, en el despliegue de 20 equipos de detección canina compuestos por un manejador de perros asociado a un perro especialmente entrenado para detectar explosivos.

Este sistema debería permitir realizar una "búsqueda de pistas" en 5 a 15 minutos, frente a más de una hora en ausencia de tales equipos, lo que aumentará la eficiencia de los equipos SUGE y, por tanto, combatirá de forma más eficaz contra posibles actos maliciosos.

El objetivo de despliegue es contar con 20 brigadas operativas para finales de 2017, de las cuales 12 ya están en tierra. El coste total del proyecto es de 6 millones de euros a lo largo de 3 años (2017 a 2019), cofinanciados por Île-de-France Mobilités y SNCF.