Nuevos equipos de detección de perros: perros entrenados para detectar explosivos
Desde 2014, el número de bolsas y objetos olvidados ha aumentado un 122% en la red de Transilien, con más de 1500 informes al año, o más de 4 al día, reforzando así la sensación de inseguridad y causando numerosos retrasos y interrupciones.
Reservados entre 45 y 55 minutos para los viajeros de Île-de-France
Una línea RER interrumpida en hora punta por un paquete sospechoso tarda de dos a tres horas en volver al tráfico normal. SNCF (SNCF Transilien y la Dirección Nacional de Seguridad) han trabajado, a petición de Île-de-France Mobilités, en el despliegue de 20 equipos de detección canina compuestos por un manejador de perros asociado a un perro especialmente entrenado para detectar explosivos.
Este sistema debería permitir realizar una "búsqueda de pistas" en 5 a 15 minutos, frente a más de una hora en ausencia de tales equipos, lo que aumentará la eficiencia de los equipos SUGE y, por tanto, combatirá de forma más eficaz contra posibles actos maliciosos.
El objetivo de despliegue es contar con 20 brigadas operativas para finales de 2017, de las cuales 12 ya están en tierra. El coste total del proyecto es de 6 millones de euros a lo largo de 3 años (2017 a 2019), cofinanciados por Île-de-France Mobilités y SNCF.
Principios de funcionamiento de los equipos de detección de perros
El protocolo para el manejo de paquetes sospechosos por parte de un equipo canino y su formación han sido definidos por el Departamento de Seguridad del Grupo Ferroviario Público, en colaboración con las autoridades públicas, incluyendo la Prefectura de Policía de París, su Laboratorio Central y la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN).
Un experimento sospechoso de detección de paquetes similar al RATP
Desde el 1 de diciembre, RATP ha estado experimentando con un nuevo procedimiento para tratar objetos abandonados con el apoyo de dos equipos de perros. La RATP recibe 7 paquetes sospechosos al día, de los cuales el 30% están en el RER A operados conjuntamente con la SNCF. Este experimento abarcaba, desplegando desde el centro de Châtelet, 8 estaciones RER y 32 estaciones de metro. La prioridad de la RATP era cubrir la sección central del RER A.
Dependiendo de las conclusiones emitidas por la RATP a las autoridades públicas, Île-de-France Mobilités estudiará la posibilidad de participar en este sistema de seguridad.