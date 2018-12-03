Más servicios para apoyar la renovación de la oferta RER D

Una oferta de desarrollo del autobús para acompañar este cambio

Île-de-France Mobilités ha realizado un estudio para reforzar el servicio de autobús en las ramas de Malesherbes, la margen izquierda de Melun, la meseta y el valle del Evry.

El objetivo es ofrecer a los pasajeros una oferta adaptada a la revisión de la oferta de la línea D y permitirles evitar la conexión en Corbeil-Essonnes o Juvisy/Viry.

Con este fin, se han adoptado varios principios a nivel de cada estación al sur de la línea D del RE:

Ofrecer más conexiones posibles con trenes de las líneas D o C durante las horas punta, para facilitar el acceso a la estación

durante las horas punta, para facilitar el acceso a la estación Permitir un enlace de autobús más rápido con las ramas directas del RER hacia París (Plateau d'Evry y Melun en la orilla derecha) o Viry/Juvisy y Corbeil-Essonnes , o incluso el Transilien R

(Plateau d'Evry y Melun en la orilla derecha) o , o incluso el Reforzar la red de la red durante las horas valle, por la tarde y los fines de semana

Este proyecto, puesto en marcha el 10 de diciembre de 2018, abarca 13 líneas de autobús en varias redes entre Juvisy y el sector de Milly-la-Forêt.

Estos avances en los servicios de autobús representan más de 770.000 kilómetros comerciales adicionales y una inversión de 3,5 millones de euros al año.