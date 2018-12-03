Más servicios para apoyar la renovación de la oferta RER D
Para apoyar el rediseño de la línea D, Île-de-France Mobilités se compromete a:
- 13 líneas de autobús reforzadas en conexión con trenes.
- Más servicios en las estaciones de Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon y Juvisy (comodidad, información y seguridad),
- Trenes nuevos y más modernos a partir del inicio del curso escolar 2019
Una oferta de desarrollo del autobús para acompañar este cambio
Île-de-France Mobilités ha realizado un estudio para reforzar el servicio de autobús en las ramas de Malesherbes, la margen izquierda de Melun, la meseta y el valle del Evry.
El objetivo es ofrecer a los pasajeros una oferta adaptada a la revisión de la oferta de la línea D y permitirles evitar la conexión en Corbeil-Essonnes o Juvisy/Viry.
Con este fin, se han adoptado varios principios a nivel de cada estación al sur de la línea D del RE:
- Ofrecer más conexiones posibles con trenes de las líneas D o C durante las horas punta, para facilitar el acceso a la estación
- Permitir un enlace de autobús más rápido con las ramas directas del RER hacia París (Plateau d'Evry y Melun en la orilla derecha) o Viry/Juvisy y Corbeil-Essonnes, o incluso el Transilien R
- Reforzar la red de la red durante las horas valle, por la tarde y los fines de semana
Este proyecto, puesto en marcha el 10 de diciembre de 2018, abarca 13 líneas de autobús en varias redes entre Juvisy y el sector de Milly-la-Forêt.
Estos avances en los servicios de autobús representan más de 770.000 kilómetros comerciales adicionales y una inversión de 3,5 millones de euros al año.
Fortalecimiento del enlace entre las dos ramas del RER D gracias al enlace de autobús Ris-Organgis y Orangis-Bois de l'Epine
Ruta de la línea de autobús 418. Desde el 10 de diciembre de 2018, para vosotros, estamos rediseñando la línea D. Pero la línea 418 para reforzar el enlace entre las estaciones de RIS-ORANGIS y ORANGIS - BOIS DE L'EPINE.
Las líneas de autobús Val d'Essonne, para ofrecer más conexiones con el RER
Ruta de las líneas de autobús Val d'Essonne, 201, 203, 205, 206A y 206B, 284-001, 284-002. Desde el 10 de diciembre de 2018, para vosotros, estamos rediseñando la línea D. Pero también líneas de autobús en el Val d'Essonne para ofrecerte más conexiones con el RER.
Ruta de las líneas de autobús del Val d'Essonne. Autobús 207, 208, 209. Desde el 10 de diciembre de 2018, para vosotros, estamos rediseñando la línea D, pero también ampliamos la línea 207 para conectar los municipios de Mennecy y Ormoy con las zonas de empleo de Lisses-Villabé y con la estación central de Evry-Courcouronnes (RER) desde Mennecy (RER D).
Líneas de autobús sirven a Soisy-sur-Seine y Etiolles para permitir el acceso directo al centro de Evry-Courcouronnes y a las estaciones de Juvisy
Ruta de las líneas de autobús Soisy-sur-Seine y Ethoilles, autobuses 7002, 303, 305. Desde el 10 de diciembre de 2018, para vosotros, rediseñamos la línea D, pero las líneas de autobús que sirven a SOISY-SUR-SEINE y Etiolles para permitir el acceso directo a las estaciones del centro de Evry-Courcouronnes y Juvisy.
Conexión garantizada en la estación de Montgeron para pasajeros de las líneas IV y BM
Ruta de la línea de autobús entre la estación de Montgeron y las líneas IV y BM. Desde el 10 de diciembre de 2018, para vosotros, estamos rediseñando la línea D. Pero también garantizamos que el autobús te estará esperando en la estación Montgeron-Crosne si tu RER se retrasa. SNCF, Keolis, Val de Seine, Île-de-France Mobilité.
Más servicios en las estaciones
Un importante sistema de información y comunicación se desplegará en las estaciones de Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon y Juvisy acompañarán a los pasajeros durante el lanzamiento de esta nueva oferta.
Se han realizado inversiones sustanciales de 7 millones de euros en estas estaciones por parte de la SNCF, Île-de-France Mobilités y el Estado para aumentar el número de refugios y asientos en los andenes, mejorar la señalización, renovar andenes, seguridad, pero también para proporcionar nuevas pantallas para la información de pasajeros y el desarrollo de servicios en las estaciones como, por ejemplo, los espacios conexos.
Trenes nuevos y más modernos a partir del inicio del curso escolar 2019
Desde septiembre de 2019, los pasajeros de las ramas de Malesherbes, Vallée y Littoral se beneficiarán de nuevos trenes (Regio2N). Estos trenes de nueva generación y más fiables están equipados con pantallas dinámicas, aire acondicionado, enchufes eléctricos y cámaras de protección de vídeo para viajes más cómodos.
Mapa de líneas de autobús reforzadas a fecha de 10 de diciembre de 2018