Aprovecha al máximo la Nochevieja gracias a Île-de-France Mobilités
El 31 de diciembre, metros, trenes, RER y autobuses circularán toda la noche por toda Île-de-France. El acceso a ellos será gratuito desde las 17:00 horas del 31 de diciembre de 2017 hasta las 12:00 horas del 1 de enero de 2017. Île-de-France Mobilités está lanzando una campaña de comunicación a gran escala para concienciar a los residentes de Île-de-France sobre la operación establecida. Todos los detalles del sistema están disponibles en nuestra aplicación Vianavigo y se distribuirán mapas y folletos en todas las estaciones y estaciones.
Île-de-France Mobilités te transportará hasta 2018 y también te invita a moverte toda la noche al ritmo de su lista de reproducción Deezer.
Así, 10 líneas de tren y RER, 6 líneas de metro, así como muchas líneas de autobús (Noctiliens y circuitos especiales) operarán toda la noche.
A partir de las 2:15 a.m., 6 líneas de metro seguirán funcionando hasta las 5:30 a.m. Las estaciones de las líneas 1, 2, 4, 6, 9 y 14 que aparecen en el mapa siguiente permanecerán abiertas. Ten en cuenta que no todas las estaciones serán atendidas.
Al final del servicio habitual, los trenes y trenes RER solo circularán en dirección París-suburbio en las ramales que aparecen en el mapa a continuación y darán servicio a todas las estaciones de su recorrido. Las líneas A y B, en cambio, circulan en ambas direcciones.
La red Noctilien, en servicio de 0:30 a 5:30 a.m., se adaptará para esta noche especial según las restricciones de tráfico, los perímetros de seguridad y, además de la red ferroviaria (tren-RER, metro):
- circularán las líneas de circunvalación N01 y N02.
- las líneas en la terminal de Châtelet han sido modificadas para adaptarse a las necesidades de los pasajeros: N21 y N122 en Gare Montparnasse, N22 en Gare de Lyon, N23 en Gare de l'Est, N24 en Gare Saint-Lazare.
- también se modifican dos líneas en la terminal de la Gare de l'Est: la N144 hacia la Gare de Lyon y la N145 hacia la Gare Montparnasse.
Los cambios de ruta se especificarán a bordo de todos los vehículos de estas líneas.
- Extensiones del servicio Transdev (red Seine-Saint-Denis): línea 601 Le Raincy – Villemomble – Montfermeil RER / Montfermeil Hôpital, línea 617 Aulnay-sous-Bois RER / Villepinte RER.
Para conocer los detalles de los municipios a los que sirven, contacte con la aseguradora: transdevtra.fr.
Prolongación tardía del servicio de la red Seine Saint-Denis