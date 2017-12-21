Aprovecha al máximo la Nochevieja gracias a Île-de-France Mobilités

El 31 de diciembre, metros, trenes, RER y autobuses circularán toda la noche por toda Île-de-France. El acceso a ellos será gratuito desde las 17:00 horas del 31 de diciembre de 2017 hasta las 12:00 horas del 1 de enero de 2017. Île-de-France Mobilités está lanzando una campaña de comunicación a gran escala para concienciar a los residentes de Île-de-France sobre la operación establecida. Todos los detalles del sistema están disponibles en nuestra aplicación Vianavigo y se distribuirán mapas y folletos en todas las estaciones y estaciones.

Île-de-France Mobilités te transportará hasta 2018 y también te invita a moverte toda la noche al ritmo de su lista de reproducción Deezer.