Cable A: ¡camino a la investigación pública!
Tras la consulta realizada en 2017, nuevos estudios han permitido establecer una ruta más precisa y una ubicación definitiva para las futuras estaciones. Estas conclusiones fueron aprobadas por unanimidad por el consejo de Île-de-France Mobilités el 11 de julio y presentadas al público en una reunión pública el 16 de octubre. Descubre la ruta final del Cable A en vídeo:
Consulta continua lo más cerca posible del territorio
Desde el lanzamiento del proyecto, Île-de-France Mobilités ha estado realizando una consulta continua en los municipios implicados en el proyecto. El objetivo es permitir que los habitantes y partes interesadas del territorio estén informados sobre los cambios realizados en el proyecto sobre la base de las lecciones aprendidas de la consulta preliminar y los estudios del plan principal.
Se organizaron varias reuniones: en esta ocasión, se presentaron a los habitantes la ruta elegida y la ubicación de las estaciones. Estos últimos pudieron compartir sus preguntas y comentarios con los responsables del proyecto. Los residentes pueden informarse y expresarse sobre el proyecto con diversos medios de comunicación: la página web y Facebook del proyecto, boletines distribuidos por todo el territorio, etc.
Siguiente paso: ¡la investigación pública!
¡Se invitará a los residentes a expresar su opinión sobre el proyecto durante la investigación sobre los servicios públicos! Llevada a cabo bajo el amparo de una comisión independiente de investigación —responsable de garantizar que el público esté debidamente informado, que el procedimiento se lleve a cabo correctamente y que el público reciba comentarios— la investigación de interés público conducirá, si la opinión emitida por la comisión es favorable, a la declaración de utilidad pública emitida por el Prefecto. Esta es la última fase regulatoria antes de que el proyecto se complete y se inicie el trabajo.
¡Nos vemos este invierno para participar en este nuevo momento destacado de la vida del proyecto!
Una alternativa fiable y respetuosa con el medio ambiente al transporte tradicional
Este nuevo medio de transporte satisface las necesidades del terreno: la RD1 y las líneas ferroviarias afectan a los movimientos diarios de los habitantes, dividiendo este territorio del Val-de-Marne en dos. Cable A ofrece una nueva solución de movilidad para los residentes con:
- Garantía de tiempo de transporte. Con el Cable A, la distancia de 4,5 km entre los dos extremos de la línea se cubrirá en 17 minutos. Sin congestión del tráfico, así se garantiza la puntualidad y fluidez del tráfico de cabinas.
- Mayor accesibilidad. Cada una de las estaciones y cabinas de Cable A será 100% accesible para personas con movilidad reducida.
- Una alternativa limpia al coche, menos atascos y, por tanto, menos contaminación para la calidad del aire de todos.
Este medio de transporte atractivo e innovador permitirá que los distritos densamente poblados de Bois-Matar (Villeneuve-Saint-Georges) y Temps-Durables (Limeil-Brévannes) conecten toda la red más rápidamente.
La siguiente gran etapa del proyecto tendrá lugar este invierno con la investigación pública, la última fase antes de que el proyecto se haga realidad, durante la cual se le invitará a participar y dar su opinión.