Cable A: ¡camino a la investigación pública!

Consulta continua lo más cerca posible del territorio

Desde el lanzamiento del proyecto, Île-de-France Mobilités ha estado realizando una consulta continua en los municipios implicados en el proyecto. El objetivo es permitir que los habitantes y partes interesadas del territorio estén informados sobre los cambios realizados en el proyecto sobre la base de las lecciones aprendidas de la consulta preliminar y los estudios del plan principal.

Se organizaron varias reuniones: en esta ocasión, se presentaron a los habitantes la ruta elegida y la ubicación de las estaciones. Estos últimos pudieron compartir sus preguntas y comentarios con los responsables del proyecto. Los residentes pueden informarse y expresarse sobre el proyecto con diversos medios de comunicación: la página web y Facebook del proyecto, boletines distribuidos por todo el territorio, etc.