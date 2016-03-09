Extensión de la línea 14 del metro entre Saint-Lazare y Mairie de Saint-Ouen
La tuneladora será ahora desmontada dentro del túnel y luego reensamblada en Pont Cardinet para excavar, esta vez en dirección a la Porte de Clichy y después hacia la futura estación Clichy-Saint-Ouen con un nuevo escudo, la parte frontal de la tuneladora incluyendo la rueda de corte. Esta segunda fase de excavación comenzará en el verano de 2016 y se completará en
Primavera 2017.
Desde finales de 2015, una segunda tuneladora, llamada Solenne, construye un túnel de 1390 m hasta el pozo de salida situado a nivel de la rue Marcel Cachin (Saint-Denis), pasando por la futura estación de la Mairie de Saint Ouen en la línea 14. El final de la excavación de esta parte del túnel está previsto para el verano de 2016.
Esta tuneladora también construirá otros dos tramos de túnel (500 metros) para la conexión con el sitio de mantenimiento y almacenamiento (SMR), que estará situado en el nuevo distrito de Docks de Saint-Ouen y a 340 m de la futura estación de Clichy Saint-Ouen.
La primera fase del metro automático Grand Paris Express, la extensión de la línea 14 desde Saint-Lazare hasta Mairie de Saint-Ouen, tiene como objetivo prioritario aliviar la congestión en la línea 13. Con 4 nuevas estaciones (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen y Mairie de Saint-Ouen), la línea 14 servirá a distritos en rápido desarrollo en el noroeste de la metrópoli.
La ampliación de la línea 14 hasta la Mairie de Saint-Ouen es un proyecto financiado por el Estado y las autoridades locales de la región de Île-de-France. Cuenta con el apoyo conjunto de dos propietarios del proyecto: Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y RATP.