Extensión de la línea 14 del metro entre Saint-Lazare y Mairie de Saint-Ouen

La tuneladora será ahora desmontada dentro del túnel y luego reensamblada en Pont Cardinet para excavar, esta vez en dirección a la Porte de Clichy y después hacia la futura estación Clichy-Saint-Ouen con un nuevo escudo, la parte frontal de la tuneladora incluyendo la rueda de corte. Esta segunda fase de excavación comenzará en el verano de 2016 y se completará en

Primavera 2017.

Desde finales de 2015, una segunda tuneladora, llamada Solenne, construye un túnel de 1390 m hasta el pozo de salida situado a nivel de la rue Marcel Cachin (Saint-Denis), pasando por la futura estación de la Mairie de Saint Ouen en la línea 14. El final de la excavación de esta parte del túnel está previsto para el verano de 2016.

Esta tuneladora también construirá otros dos tramos de túnel (500 metros) para la conexión con el sitio de mantenimiento y almacenamiento (SMR), que estará situado en el nuevo distrito de Docks de Saint-Ouen y a 340 m de la futura estación de Clichy Saint-Ouen.