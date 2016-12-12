Ampliación de la línea 11 del metro: inicio de las obras
Mejora del transporte en el noreste de París
Esta ampliación conectará la terminal actual, Mairie des Lilas, con la estación Rosny-Bois-Perrier, actualmente servida por la línea E. Esta ampliación forma parte de un contexto más amplio de mejora del transporte en todo el noreste de París, con, en particular , la modernización de la línea B, la extensión del tranvía 1 desde Bobigny hasta Val de Fontenay y el tranvía 4 hasta Clichy-sous-Bois – Montfermeil, el tranvía 3b desde Porte de la Chapelle hasta Porte d'Asnières, y la futura línea de metro 15.
Ampliación de la línea 11: Seis nuevas estaciones y nuevos trenes
Seis nuevas estaciones, una de las cuales será elevada, marcarán la ruta: Serge Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville y Noisy-le-Sec), Montreuil-Hôpital (Montreuil y Noisy-le-Sec), La Dhuys (Montreuil, Noisy-le-Sec y Rosny-sous-Bois), Coteaux-Beauclair (estación elevada en el cruce de Noisy-le-Sec y Rosny-sous-Bois) y Rosny-Bois-Perrier (Rosny-sous-Bois).
Los trenes circularán con intervalos de 1 minuto y 45 minutos durante la hora punta, y el equipamiento será completamente renovado con trenes de metro de cinco coches (nuevos trenes MP14) cuando se ponga en marcha la ampliación.
Figuras clave
- 6 nuevas emisoras
- Extensión de 6 km
- 7 áreas comunes atendidas
- Y tiempos de viaje reducidos:
