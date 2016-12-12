Ampliación de la línea 11 del metro: inicio de las obras

Seis nuevas estaciones, una de las cuales será elevada, marcarán la ruta: Serge Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville y Noisy-le-Sec), Montreuil-Hôpital (Montreuil y Noisy-le-Sec), La Dhuys (Montreuil, Noisy-le-Sec y Rosny-sous-Bois), Coteaux-Beauclair (estación elevada en el cruce de Noisy-le-Sec y Rosny-sous-Bois) y Rosny-Bois-Perrier (Rosny-sous-Bois).

Los trenes circularán con intervalos de 1 minuto y 45 minutos durante la hora punta, y el equipamiento será completamente renovado con trenes de metro de cinco coches (nuevos trenes MP14) cuando se ponga en marcha la ampliación.