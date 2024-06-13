La línea 11 ha llegado a Rosny-sous-Bois

Tras varios años de trabajo, los pasajeros finalmente pueden tomar la extensión de la línea 11 del metro para cruzar Seine-Saint-Denis hasta Rosny-sous-Bois.

Seis nuevas estaciones y cinco municipios sirvieron

Seis nuevas estaciones, repartidas a lo largo de los seis kilómetros de la extensión hacia el este, conectan ahora la parada de la Mairie des Lilas con la nueva terminal en la estación Rosny-Bois-Perrier.

En la ruta, ahora se sirven cinco municipios del Sena-Saint-Denis (93 ):

Los Lilas

Romainville

Noisesy-le-Sec

Montreuil

Rosny-sous-Bois

Este es un nuevo paso hacia una red de metro cada vez más interconectada en la región de Île-de-France , con muchas conexiones y que facilita los desplazamientos de barrio en barrio para ahorrar tiempo y comodidad a los residentes de Île-de-France.