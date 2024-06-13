La línea 11 ha llegado a Rosny-sous-Bois
Tras varios años de trabajo, los pasajeros finalmente pueden tomar la extensión de la línea 11 del metro para cruzar Seine-Saint-Denis hasta Rosny-sous-Bois.
Seis nuevas estaciones y cinco municipios sirvieron
Seis nuevas estaciones, repartidas a lo largo de los seis kilómetros de la extensión hacia el este, conectan ahora la parada de la Mairie des Lilas con la nueva terminal en la estación Rosny-Bois-Perrier.
En la ruta, ahora se sirven cinco municipios del Sena-Saint-Denis (93 ):
- Los Lilas
- Romainville
- Noisesy-le-Sec
- Montreuil
- Rosny-sous-Bois
Este es un nuevo paso hacia una red de metro cada vez más interconectada en la región de Île-de-France , con muchas conexiones y que facilita los desplazamientos de barrio en barrio para ahorrar tiempo y comodidad a los residentes de Île-de-France.
Ampliación de la línea 11: un nuevo enlace entre el este de la región de Île-de-France y París
Con 24 minutos entre las estaciones de Châtelet y Rosny-Bois-Perrier (frente a 55 minutos antes de las obras) y el servicio de 85.000 empleos en su recorrido, la extensión de la línea 11 simplifica enormemente los trayectos diarios de los 1,6 millones de habitantes de Seine-Saint-Denis.
Metros de nueva generación para la línea 11
Ahora equipada con el 100% de los metros MP14 de nueva generación, que permiten una frecuencia de un metro cada 1 minuto y 45 minutos en hora punta, la línea también ofrece más comodidad y rendimiento a los pasajeros.
En cifras: la extensión de la línea 11 hasta Rosny-Bois-Perrier
- Extensión de 6 km
- 5 localidades cruzadas (Les Lilas, Romainville, Nois-le-Sec, Montreuil, Rosny-sous-Bois)
- 6 nuevas estaciones (Serge Gainsbourg, Romainville-Carnot, Montreuil Hôpital, Coteaux-Beauclair, La Dhuys, Rosny-Bois-Perrier)
- 24 minutos entre Châtelet y Rosny-Bois-Perrier (comparado con 55 minutos antes de la prórroga)
- 12 minutos entre Mairie des Lilas y Rosny-Bois-Perrier
- 85.000 empleos ocupados
- 1 minuto y 45 minutos entre dos áreas metropolitanas en hora punta