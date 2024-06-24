Metro: la línea 14 se extiende hasta Saint-Denis y el aeropuerto de Orly

Soy suscriptor de Navigo para todas las zonas, para mí el viaje está incluido

Valida en el resort con tu pase o tu teléfono: el acceso al aeropuerto de Orly desde la línea 14 está incluido en los pases all-zone de Navigo, sin coste adicional.

No tengo suscripción a Navigo

Las personas que viajen sin abono de temporada tendrán que comprar un billete desmaterializado "Orly Airport Ticket" por 10,30 €.

Bueno saberlo

El billete del aeropuerto de Orly no puede almacenarse en el mismo medio (pase o teléfono) que un billete t+.

Asegúrate de reservar un pase específico para ellos

O cárgalo en tu móvil, si ya tienes billetes t+ en un pase.

¿Dónde puedo comprar mi entrada?

Opción 1 : Compro mi billete en la app Île-de-France Mobilités

Uso mi ticket directamente desde mi smartphone (disponible en iOS y Android)

O lo cargo en un Navigo Easy pass físico

Opción 2 : Compro mi billete en una máquina expendedora dentro de la estación