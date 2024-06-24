Metro: la línea 14 se extiende hasta Saint-Denis y el aeropuerto de Orly
El 24 de junio de 2024, las obras de ampliación de la línea 14 del metro llegan a su fin. La ampliación de la línea automática finalmente abre sus puertas a los pasajeros.
El enlace principal entre el norte y el sur de Île-de-France, la línea 14, va de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) al aeropuerto de Orly (Val-de-Marne) en 21 estaciones (frente a las 13 anteriores a la ampliación).
Metro 14: una línea interconectada con el resto de la red de Île-de-France
En solo 40 minutos, los pasajeros pueden ahora recorrer la línea de extremo a extremo (de Saint-Denis Pleyel al aeropuerto de Orly) y llegar al resto de la red de transporte público gracias a numerosas conexiones con:
- Las 5 líneas RER (A, B, C, D, E)
- 3 líneas de tranvía (T 7, 3a, 3b)
- 10 líneas de metro (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13)
- 4 líneas de tren (H, J, L, R)
- y las futuras líneas de metro 15, 16, 17 y 18
En cifras: la extensión de la línea 14
- 40 minutos entre Saint-Denis Pleyel y el aeropuerto de Orly
- 27 km de longitud total
- 14 km de extensión hacia el sur y 1,7 km hacia el norte
- 2 nuevas terminales : Saint-Denis Pleyel y el aeropuerto de Orly
- 8 nuevas estaciones : Saint-Denis Pleyel, Maison-Blanche, Hospital Bicêtre, Villejuif-G. Roussy, L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, Thiais-Orly, Aeropuerto de Orly.
- 85 segundos entre cada metro durante la hora punta (mañana)
Tenga en cuenta : todas las estaciones están abiertas a pasajeros, excepto Villejuif-Gustave Roussy, que está previsto abrir en enero de 2025
En metro hasta el aeropuerto de Orly por la línea 14
¿Tomar el metro en el centro de París para ir directamente al aeropuerto de Orly sin ningún transbordo? Esto es ahora posible con la extensión de la línea 14 del metro hacia el sur hasta Orly.
¿Qué billete debería elegir para llegar al aeropuerto de Orly con la línea 14?
Soy suscriptor de Navigo para todas las zonas, para mí el viaje está incluido
Valida en el resort con tu pase o tu teléfono: el acceso al aeropuerto de Orly desde la línea 14 está incluido en los pases all-zone de Navigo, sin coste adicional.
No tengo suscripción a Navigo
Las personas que viajen sin abono de temporada tendrán que comprar un billete desmaterializado "Orly Airport Ticket" por 10,30 €.
Bueno saberlo
El billete del aeropuerto de Orly no puede almacenarse en el mismo medio (pase o teléfono) que un billete t+.
- Asegúrate de reservar un pase específico para ellos
- O cárgalo en tu móvil, si ya tienes billetes t+ en un pase.
¿Dónde puedo comprar mi entrada?
Opción 1 : Compro mi billete en la app Île-de-France Mobilités
- Uso mi ticket directamente desde mi smartphone (disponible en iOS y Android)
- O lo cargo en un Navigo Easy pass físico
Opción 2 : Compro mi billete en una máquina expendedora dentro de la estación
- Compro el billete y lo cargo en mi pase físico Navigo Easy (si ya tengo uno)
- O me compro un Navigo Easy pass cargado con el billete del aeropuerto de Orly
¿Cuáles son las otras opciones de transporte público para llegar al aeropuerto de Orly?
Puedes llegar al aeropuerto de Orly con el Orlybus, el Orlyval o con el RER B hasta Antony y terminar tu viaje con el Orlyval al aeropuerto de Orly.