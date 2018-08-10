Ampliación de la línea 11 del metro: el deslizamiento del túnel en Rosny, un paso clave en la obra
De hecho, si es necesario construir un viaducto y una estación elevada para superar la diferencia de altura del terreno entre las estaciones La Dhuys y Rosny-Bois-Perrier, el metro volverá a subterráneo al sumergirse bajo la autopista para llegar al futuro terminal de la línea Rosny-Bois-Perrier. Esto requiere la instalación de un túnel bajo la autopista en tiempo récord para limitar al máximo el cierre de la A86.
Cambio de detalle
El deslizamiento consiste en deslizar el futuro túnel hasta su lugar final, es decir, bajo las rampas de acceso de la A86 > la A3. Aquí están las diferentes etapas de este excepcional desafío técnico:
- La demolición de la calzada A86
La estructura de la rampa de la autopista se desmontará primero y, en una segunda fase, se excavará un terraplén para dar paso a la estructura de estructura de hormigón armado.
- La operación deslizante
El bastidor del futuro túnel se está desplazando gradualmente desde su andén hasta su posición final. Esta operación dura entre 20 y 24 horas, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
- La reconstrucción de la autopista
Una vez completado el traslado, la carretera se reconstituye, se vuelven a colocar los elementos viales, así como las marcas y las barandillas, para permitir la reanudación del tráfico lo antes posible.
Esta operación excepcional se ha preparado desde 2016 y se ha desarrollado en estrecha consulta con el Estado, los gestores de autopistas no concedidas en Île-de-France y las autoridades locales para limitar el impacto sobre los usuarios. Requiere el cierre de la rampa A86 > A3 hacia Bondy desde la tarde del 8 de agosto hasta la mañana del 14 de agosto.
Progreso de la obra
Esta operación excepcional se llevó a cabo en poco más de 5 días consecutivos, del 8 al 14 de agosto. Este corto horario, identificado como uno de los periodos más lentos del año y, por tanto, el menos impactante para los usuarios, representó una verdadera carrera contra el reloj, durante la cual los equipos de la RATP y la NGE, una empresa de obras públicas, se turnaban los 7 días de la semana, las 24 horas del día.
La demolición de la autopista, el traslado del túnel y la reconstrucción se completaron con la reapertura de la A86 el martes 14 de agosto a las 3 de la madrugada, una hora antes de lo previsto.
En esta ocasión, se había desplegado un amplio plan de comunicación aguas arriba en la red viaria y las herramientas digitales de Île-de-France Mobilités y RATP para advertir a los usuarios de este cierre y informarles de las rutas alternativas disponibles.
El proyecto en un vistazo
Para apoyar el desarrollo urbano de la región oriental de Île-de-France, la extensión de la línea 11 planea servir a varios municipios caracterizados por grandes cambios: Les Lilas, Montreuil, Romainville, Noisy-le-Sec y Rosny-sous-Bois. Se crearán 6 nuevas estaciones: Serge Gainsbourg, Place Carnot (cuyo nombre es provisional), Montreuil-Hôpital, La Dhuys, Coteaux Beauclair y Rosny-Bois-Perrier. Esta ampliación incluye 6 km de vías nuevas, que se cubren en 12 minutos cuando se pone en marcha. Toda la línea se cubrirá en 24 minutos desde Rosny-Bois-Perrier hasta Châtelet, frente a los 55 actuales. Casi 10.100 pasajeros utilizarán esta nueva ampliación durante la hora punta de la mañana.
Mapa de la extensión de la línea 11
Se desplegará nuevo material rodante en la línea 11, con el pedido de Île-de-France Mobilités para 20 trenes nuevos. Estos últimos se beneficiarán de un mayor confort y mayor aislamiento frente al ruido externo, además de tener la ventaja de reducir el consumo energético en un 20% respecto a equipos anteriores (iluminación LED, frenado eléctrico, etc.). La ventilación cálida y refrigerada te permitirá sentir bienestar a bordo, sea cual sea la estación
Los trabajos comenzaron en 2016, con la puesta en marcha prevista para 2022.
La RATP y Île-de-France Mobilités gestionan conjuntamente el proyecto. La RATP supervisa la finalización de la ampliación de la línea así como el proceso de modernización de las estaciones, y Île-de-France Mobilités se asegura de que el proyecto se desarrolle sin problemas y que se respeten los costes y los plazos.
El proyecto para ampliar la línea 11 está financiado por el Estado, la región de Île-de-France y la Société du Grand Paris con un total de 20%, 46% y 28% respectivamente. La fase de adaptación y modernización de las estaciones está cubierta por el Estado con un 11%, la región de Île-de-France con un 26%, la ciudad de París con un 29% y finalmente la RATP con un 34%. La operación y el material rodante de la línea están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.
Para seguir el progreso de las obras y para más información, puedes consultar la página web dedicada al proyecto: www.prolongementligne11est.fr/