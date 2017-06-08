Remodelación de la estación de Poissy: inicio de la consulta el 12 de junio de 2017

Replanteando la estación de Poissy

Sin embargo, la estación sufre fallos que afectan al confort diario de los pasajeros. Por ello, es esencial replantear su disposición y funcionamiento para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros y preparar la llegada de nuevos modos de transporte. El STIF propone implementar un programa de desarrollo para la zona alrededor de la estación con el fin de reforzar su atractivo.



Por ello, el STIF y los financiadores del proyecto : el Estado, la Región de Île-de-France y el Consejo Departamental de Yvelines, en colaboración con la ciudad de Poissy y la Comunidad Urbana del Gran París Seine et Oise (GPS&O), invitan por ello a los usuarios de la estación, residentes locales, asociaciones y actores económicos a informarse más y expresar sus opiniones sobre el proyecto.



Los objetivos a alcanzar son los siguientes: mejor acceso a la estación para peatones, ciclistas y conductores; mejor intermodalidad, con conexiones más sencillas entre autobuses/trenes/tranvías gracias a la mayor accesibilidad para personas con movilidad reducida (PRM) y una señalización eficaz y homogénea alrededor de la estación; una oferta de autobús más legible con una simplificación de las rutas de las líneas, o incluso de agrupar en una sola estación de autobuses. El proyecto se pondrá en marcha para 2024.



Así, el viaje de pasajeros será más cómodo a diario, independientemente de sus medios de transporte, y el tráfico se calmará alrededor de la estación.