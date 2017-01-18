Remodelación y creación de 5 estaciones en Île-de-France

Remodelación de la estación Val-de-Fontenay y su distrito

Con 100.000 usuarios diarios, la estación de Val-de-Fontenay, la primera en el este de la región de Île-de-France y la segunda fuera de París tras La Défense, sufre fallos. Se lanzarán estudios para remodelarlo.

Las conexiones entre los andenes de los trenes E y A del RER son de tamaño reducido, lo que provoca su saturación durante las horas punta. Con las ampliaciones del tranvía 1 y la línea 1 del metro y la llegada de la línea 15 Este, se espera que el número de pasajeros aumente un 70% para 2030.