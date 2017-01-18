Remodelación y creación de 5 estaciones en Île-de-France
Remodelación de la estación Val-de-Fontenay y su distrito
Con 100.000 usuarios diarios, la estación de Val-de-Fontenay, la primera en el este de la región de Île-de-France y la segunda fuera de París tras La Défense, sufre fallos. Se lanzarán estudios para remodelarlo.
Las conexiones entre los andenes de los trenes E y A del RER son de tamaño reducido, lo que provoca su saturación durante las horas punta. Con las ampliaciones del tranvía 1 y la línea 1 del metro y la llegada de la línea 15 Este, se espera que el número de pasajeros aumente un 70% para 2030.
Transformación de la estación Saint-Denis
Con sus 90.000 pasajeros diarios, la estación de Saint-Denis ofrece muchas conexiones (tren-RER D, línea H, tranvías 1 y 8, tres líneas de autobús durante el día y dos líneas de autobús Noctilien). Sin embargo, actualmente presenta dificultades de accesibilidad para personas con movilidad reducida y una saturación de conexiones entre los diferentes modos de transporte.
El proyecto para transformar la estación pretende adaptarla a los grandes cambios del distrito y al aumento esperado de usuarios, que se estima en un 60% para 2030. Este proyecto también pretende mejorar la intermodalidad y los distintos accesos a este centro de intercambio, abrir la estación hacia el oeste y adaptar el acceso para personas con movilidad reducida.
Reorganización de la estación de Poissy
La estación de Poissy es una importante puerta de entrada a la red ferroviaria de Île-de-France (tren-RER A y línea J) utilizada por 33.000 pasajeros al día. El desarrollo urbano de la zona en ambas orillas del Sena y la llegada del tren RER E a Mantes-la-Jolie y del tranvía exprés 13 a Achères deberían aumentar el número de pasajeros en la estación en un 40% a medio y largo plazo.
Los estudios preliminares para el proyecto de modernización de la estación fueron realizados por Île-de-France Mobilités. La futura estación de Poissy tendrá que aumentar el atractivo del distrito gracias a la modernización de los servicios ofrecidos (aparcamiento seguro e identificable), redefinir y asegurar el acceso y las conexiones, y reorganizar la operación de las dos estaciones de autobuses.
Una futura estación en Noisy-le-Sec rediseñada
El servicio a la estación de Noisy-le-Sec se va a reforzar y el flujo diario (25.000 pasajeros diarios hoy) aumentará significativamente con la llegada de la terminal del tranvía exprés 11, la extensión del tranvía 1 hasta Val-de-Fontenay, y la extensión del tren-tren E hacia el oeste en dirección a La Défense y Mantes-la-Jolie.
Île-de-France Mobilités pondrá en marcha estudios destinados a establecer el programa de remodelación de la estación para hacer frente a esta nueva afluencia, facilitar las conexiones, mejorar el funcionamiento de la red de autobuses, optimizar la integración de la estación en el entorno urbano y ofrecer aparcamiento para los distintos usos (taxi, bicicleta, punto de bajada, aparcamiento y recorrido, etc.). etc.) y mejorar la seguridad del sitio.
Creación de la nueva estación Bry-Villiers-Champigny
La estación Bry-Villiers-Champigny será una de las estaciones de la rama sur de la futura línea 15 del Grand-Paris Express. Esta estación de metro estará conectada con el tren RER E, la línea P y los Intercités, y requerirá interconexión con la red existente de Île-de-France. La financiación de los estudios preliminares del proyecto y la investigación pública han sido aprobadas por Île-de-France Mobilités.