Rellenando tu tarjeta Navigo
- Los pases de la semana pueden cargarse desde el viernes para la semana que empieza el lunes siguiente,
- Los planes mensuales pueden cargarse desde el día 20 del mes para el mes siguiente.
Por supuesto, siempre es posible recargarlo en las estaciones de carga de los operadores, en estaciones y estaciones, o en minoristas autorizados.
Infografía: Recarga de Navigo Pass. Más de 900 mostradores de ventas e información en estaciones y estaciones. Más de 3200 terminales automáticos en estaciones y estaciones. Más de 500 cajeros automáticos de las redes Crédit Mutuel y CIC en Île-de-France. Más de 1200 tiendas locales equipadas con terminal de carga Navigo.