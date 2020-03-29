Reembolso completo de los Navigo Pass a todos los suscriptores durante el mes de abril y los primeros 10 días de mayo de 2020
Un procedimiento sencillo de reembolso
Para que te reembolsen, solo tienes que conectarte a una plataforma dedicada, como la que se creó tras las huelgas. Esta plataforma está disponible hasta el 17 de junio.
A partir de esta fecha, ya no será posible presentar una nueva solicitud. Si empezaste a enviar una solicitud antes de la fecha límite, aún puedes finalizarla en la plataforma. La dirección de soporte [email protected] permanece activa hasta el 15/07/20 para todas las quejas.
Información anual de suscriptores de Navigo : si tu mes gratuito es agosto, te beneficiarás de un reembolso en dos fases. Así, recibirás una transferencia de 24,80 € y no se te cobrará por el mes de julio. Por lo tanto, no se te cobrará durante dos meses consecutivos.
El mes no debitado en este caso no es el mes de junio porque los débitos ya se activaron cuando se abrió la plataforma de reembolso.
Infografía: covid-19, el transporte se reembolsó en abril y los primeros 10 días de mayo. Île-de-France Mobilités reembolsa el pase Navigo, el Navigo Senior y la tarjeta Imagine R. 100 € para el pase anual o mensual de Navigo, 50 € para el pase Senior y para Imagine R.
También encontrarás en las preguntas frecuentes de la plataforma respuestas a preguntas prácticas sobre este sitio de reembolsos (correos electrónicos de confirmación, condiciones de reembolso según tu dispositivo, Navigo Découverte, Navigo en smartphone, etc.).
Reembolso completo
Queríamos un reembolso del 100% para todos los abonados de temporada para tener en cuenta la situación de todos los residentes de Île-de-France:
- Para quienes hubieran querido suspender su suscripción, es un reembolso del 100% para el mes de abril y los primeros 10 días de mayo;
- Para quienes se ven obligados a viajar por interés de todos (cuidadores, trabajadores sociales y voluntarios, comerciantes, limpiadores y empleados de sectores estratégicos, etc.), el reembolso también es del 100%. Saber que el pase es reembolsado por su empleador al 50%, es un impulso para el poder adquisitivo y un gesto de reconocimiento.
A continuación encontrarás en esta página los detalles de los reembolsos por tipo de suscripción.
El procedimiento habitual para suspender suscripciones no podía ser utilizado por todos los suscriptores debido a la situación de salud. Esto habría requerido acudir a una máquina expendedora o a una estación de tren para finalizar la operación, y no habría sido responsable animar a la gente a marcharse. La salud es más importante.
El transporte ante el desafío
Este reembolso forma parte de todas las medidas implementadas por Île-de-France Mobilités para hacer frente a la crisis sanitaria y apoyar a los residentes de Île-de-France en esta situación: mantener el transporte abierto para permitir el desplazamiento de funciones esenciales, reforzar las líneas para atender hospitales, creación de 20 líneas especiales para hospitales parisinos.
Cantidad de reembolso basada en tu suscripción y la elección de zonas
Cantidad del reembolso del Navigo Anual
- ZONAS NAVIGO ANUALES 1-5: 100,00 €
- NAVIGO ANUAL, zonas 2-3: 91,22 €
- ZONAS ANNUAS NAVIGO 3-4: 88,83 €
- NAVIGO ANUAL, zonas 4-5: 86,70 €
Cuantón del reembolso por el Navigo Anual Senior
- NAVIGO ANUAL SENIOR zonas 1-5: 50 €
Cantidad de reembolso para el Navigo Month
- NAVIGO MENSUAL zonas 1-5: 100,00 €
- NAVIGO MENSUAL zonas 2-3: 91,22 €
- NAVIGO MONTHLY zonas 3-4: 88,83 €
- ZONAS NAVIGO MENSUALES 4-5: 86,70 €
Cantidad de reembolso de ImagineR
- IMAGINE R zonas 1-5: 50 €
Cantidad del reembolso del mes de solidaridad de Navigo 75%
- MES DE LA SOLIDARIDAD 75% zonas 1-5 : 25,00 €
- MES DE LA SOLIDARIDAD 75% zonas 2-3 : 22,81 €
- MES DE LA SOLIDARIDAD 75% zonas 3-4 : 20,26 €
- MES DE LA SOLIDARIDAD 75% zonas 4-5 : 17,56 €
Cantidad del reembolso del mes de solidarité de Navigo 50%
- MES DE LA SOLIDARIDAD 50% zonas 1-5 : 50,00 €
- MES DE LA SOLIDARIDAD 50% zonas 2-3 : 45,61 €
- MES DE LA SOLIDARIDAD 50% zonas 3-4 : 44,41 €
- MES DE LA SOLIDARIDAD 50% zonas 4-5 : 43,35 €