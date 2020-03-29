Reembolso completo de los Navigo Pass a todos los suscriptores durante el mes de abril y los primeros 10 días de mayo de 2020

También encontrarás en las preguntas frecuentes de la plataforma respuestas a preguntas prácticas sobre este sitio de reembolsos (correos electrónicos de confirmación, condiciones de reembolso según tu dispositivo, Navigo Découverte, Navigo en smartphone, etc.).

Reembolso completo

Queríamos un reembolso del 100% para todos los abonados de temporada para tener en cuenta la situación de todos los residentes de Île-de-France:

Para quienes hubieran querido suspender su suscripción, es un reembolso del 100% para el mes de abril y los primeros 10 días de mayo;

Para quienes se ven obligados a viajar por interés de todos (cuidadores, trabajadores sociales y voluntarios, comerciantes, limpiadores y empleados de sectores estratégicos, etc.), el reembolso también es del 100%. Saber que el pase es reembolsado por su empleador al 50%, es un impulso para el poder adquisitivo y un gesto de reconocimiento.

A continuación encontrarás en esta página los detalles de los reembolsos por tipo de suscripción.

#RestezChezVous

El procedimiento habitual para suspender suscripciones no podía ser utilizado por todos los suscriptores debido a la situación de salud. Esto habría requerido acudir a una máquina expendedora o a una estación de tren para finalizar la operación, y no habría sido responsable animar a la gente a marcharse. La salud es más importante.

El transporte ante el desafío

Este reembolso forma parte de todas las medidas implementadas por Île-de-France Mobilités para hacer frente a la crisis sanitaria y apoyar a los residentes de Île-de-France en esta situación: mantener el transporte abierto para permitir el desplazamiento de funciones esenciales, reforzar las líneas para atender hospitales, creación de 20 líneas especiales para hospitales parisinos.

Cantidad de reembolso basada en tu suscripción y la elección de zonas

Cantidad del reembolso del Navigo Anual

ZONAS NAVIGO ANUALES 1-5: 100,00 €

NAVIGO ANUAL, zonas 2-3: 91,22 €

ZONAS ANNUAS NAVIGO 3-4: 88,83 €

NAVIGO ANUAL, zonas 4-5: 86,70 €

Cuantón del reembolso por el Navigo Anual Senior

NAVIGO ANUAL SENIOR zonas 1-5: 50 €

Cantidad de reembolso para el Navigo Month

NAVIGO MENSUAL zonas 1-5: 100,00 €

NAVIGO MENSUAL zonas 2-3: 91,22 €

NAVIGO MONTHLY zonas 3-4: 88,83 €

ZONAS NAVIGO MENSUALES 4-5: 86,70 €

Cantidad de reembolso de ImagineR

IMAGINE R zonas 1-5: 50 €

Cantidad del reembolso del mes de solidaridad de Navigo 75%

MES DE LA SOLIDARIDAD 75% zonas 1-5 : 25,00 €

MES DE LA SOLIDARIDAD 75% zonas 2-3 : 22,81 €

MES DE LA SOLIDARIDAD 75% zonas 3-4 : 20,26 €

MES DE LA SOLIDARIDAD 75% zonas 4-5 : 17,56 €

Cantidad del reembolso del mes de solidarité de Navigo 50%