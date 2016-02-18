Refuerzo de la línea de autobús exprés 67 Houdan – Saint-Quentin-en-Yvelines
El desarrollo de líneas regulares en el Pays Houdanais, desarrollado por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) en consulta con SITERR, forma parte de un proyecto global para reestructurar la red interurbana de Rambouillet y la red de Houdanais. Otras tres líneas serán finalmente reestructuradas y reforzadas, convirtiéndose en líneas exprés: la línea 10 Rambouillet-Dourdan; línea 11 Rambouillet – Ablis; y la línea 60 Rambouillet – Houdan – Mantes-la-Jolie y una línea creada, la línea 12 Rambouillet – Saint-Quentin-en-Yvelines.
Por tanto, la línea 67 es la primera línea en entrar en servicio en este contexto. Las demás líneas exprés están previstas para estar en circulación el 29 de agosto. Todas estas líneas circularán en horas punta, pero también fuera de hora punta y los sábados (excepto la línea 60).
Estas líneas Express se complementarán con mejoras en más de treinta líneas que conectan pueblos, estaciones y escuelas. Se reorganizarán y simplificarán para mejorar la legibilidad de la oferta y reforzarándose, especialmente para los usuarios que acuden a la estación.
Plan de autobús 2013-2016
La ruta de la línea de autobús exprés 2013-2016 y los nombres de todas las paradas
Continuando la implementación del plan de autobuses 2013-2016 financiado por Île-de-France Mobilités para toda Île-de-France, esta política global está en línea con los objetivos de Île-de-France Mobilités, orientados a:
- adaptar la oferta a los nuevos ritmos de vida de los residentes de Île-de-France (en particular aumentando la frecuencia durante las horas poco valle, por la tarde y por la noche);
- apoyar el desarrollo de los territorios de la Île-de-France continuando el reequilibrio del suministro en los suburbios exteriores;
- facilitar el uso del transporte público y su accesibilidad y, finalmente, potenciar sus ventajas para los pasajeros.