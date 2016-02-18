Refuerzo de la línea de autobús exprés 67 Houdan – Saint-Quentin-en-Yvelines

El desarrollo de líneas regulares en el Pays Houdanais, desarrollado por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) en consulta con SITERR, forma parte de un proyecto global para reestructurar la red interurbana de Rambouillet y la red de Houdanais. Otras tres líneas serán finalmente reestructuradas y reforzadas, convirtiéndose en líneas exprés: la línea 10 Rambouillet-Dourdan; línea 11 Rambouillet – Ablis; y la línea 60 Rambouillet – Houdan – Mantes-la-Jolie y una línea creada, la línea 12 Rambouillet – Saint-Quentin-en-Yvelines.

Por tanto, la línea 67 es la primera línea en entrar en servicio en este contexto. Las demás líneas exprés están previstas para estar en circulación el 29 de agosto. Todas estas líneas circularán en horas punta, pero también fuera de hora punta y los sábados (excepto la línea 60).

Estas líneas Express se complementarán con mejoras en más de treinta líneas que conectan pueblos, estaciones y escuelas. Se reorganizarán y simplificarán para mejorar la legibilidad de la oferta y reforzarándose, especialmente para los usuarios que acuden a la estación.