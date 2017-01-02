Refuerzo de la oferta en el Express Bus 100 Torcy-Créteil
Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) ha confiado la operación de esta línea reforzada a Transdev Lys durante los próximos 7 años. Este refuerzo de la oferta forma parte del Grand Paris des Buses lanzado por Île-de-France Mobilités.
Esta línea Express atiende a más de 72.000 habitantes, 36.000 empleos y 30.000 estudiantes repartidos por los campus de Créteil y Noisy-Champs. Para 2020, este mismo territorio contará con más de 80.000 habitantes, 50.000 empleos y 42.000 estudiantes tras la finalización de la fusión de las universidades de Créteil (UPEC) y Marne-la-Vallée (UPEM).
Una oferta mejor adaptada a los viajes de los viajeros
Las horas punta se han ampliado (desde las 15:30 de la tarde), con la creación de una hora punta al mediodía entre las 12:00 y las 14:00, y la amplitud de la oferta se ha mejorado por la tarde con una última salida de Créteil a las 21:30.
La creación de una parada adicional en "Bois de Grâce" en Champs-sur-Marne también reforzará aún más el atractivo de la línea en este distrito densamente poblado que es muy popular entre estudiantes y personas no motorizadas.
Un viaje más cómodo y conectado
En la línea 100 Torcy – Créteil, se han instalado 5 nuevos autobuses desde el 1 de enero, con conexión Wi-Fi a bordo y enchufes USB para teléfonos, tabletas u ordenadores.
Para monitorizar y anticipar mejor las rutas de autobús en tiempo real, consulte las aplicaciones Zen bus y Vianavigo.