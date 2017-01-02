Refuerzo de la oferta en el Express Bus 100 Torcy-Créteil

Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) ha confiado la operación de esta línea reforzada a Transdev Lys durante los próximos 7 años. Este refuerzo de la oferta forma parte del Grand Paris des Buses lanzado por Île-de-France Mobilités.

Esta línea Express atiende a más de 72.000 habitantes, 36.000 empleos y 30.000 estudiantes repartidos por los campus de Créteil y Noisy-Champs. Para 2020, este mismo territorio contará con más de 80.000 habitantes, 50.000 empleos y 42.000 estudiantes tras la finalización de la fusión de las universidades de Créteil (UPEC) y Marne-la-Vallée (UPEM).