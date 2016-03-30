Renovación de trenes en Île-de-France

De hecho, la antigüedad media de los trenes en circulación en Île-de-France a finales de 2015 era superior a 20 años, y más de 200 trenes tienen más de 30 años. A finales de 2015, una gran parte de los trenes estaban en ruinas, poco acogedores, sin conexión digital y, en su mayoría, sin protección por vídeo. A finales de 2015, los nuevos trenes Francilien (líneas H, J, K, L, P) y MI09 (línea A) representaban solo una flota de 287 trenes nuevos, es decir, una pequeña parte de los 1200 trenes de la red de Île-de-France.

Por eso Île-de-France Mobilités solicita a los operadores de la SNCF y la RATP que, antes de finales de mayo de 2016 , produzcan los elementos técnicos, de calendario y financieros que permitan tomar todas las decisiones de renovar o renovar el material rodante de las líneas ferroviarias en 2016, con el fin de desplegar una flota completamente renovada o nueva en estas líneas lo antes posible y con el objetivo de finalizar 2021 como muy tarde.