Renovación de trenes en las líneas 7 y 8

Trenes más eficientes y cómodos

La financiación incluye trabajos de renovación técnica, así como la renovación del mobiliario interior de los trenes para mejorar el ambiente general y el confort de los pasajeros (asientos, pintura, iluminación, ventanas, etc.) y la modernización de la librea exterior.

El renovador, que será nombrado por la RATP, comenzará a realizar servicios técnicos en 15 trenes de la línea 8 hasta mediados de 2018, y luego la modernización completa de los 71 trenes de la línea 7 entre mediados de 2018 y 2022.

Los servicios técnicos y comerciales (equipamiento) para los 59 trenes de la línea 8 serán objeto de otro acuerdo de financiación.