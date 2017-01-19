Renovación de trenes en las líneas 7 y 8

Trenes más eficientes y cómodos

La financiación incluye trabajos de renovación técnica, así como la renovación del mobiliario interior de los trenes para mejorar el ambiente general y el confort de los pasajeros (asientos, pintura, iluminación, ventanas, etc.) y la modernización de la librea exterior.

El renovador, que será nombrado por la RATP, comenzará a realizar servicios técnicos en 15 trenes de la línea 8 hasta mediados de 2018, y luego la modernización completa de los 71 trenes de la línea 7 entre mediados de 2018 y 2022.

Los servicios técnicos y comerciales (equipamiento) para los 59 trenes de la línea 8 serán objeto de otro acuerdo de financiación.

Sala de espera con sillas delante del tren del metro
Un tren MF 77 en la estación de La Courneuve.

Trenes renovados para mayor comodidad de los pasajeros