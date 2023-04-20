La estación de tren Saint-Michel Notre-Dame reabre sus puertas
En el cruce de las líneas B y C y las líneas de metro 14 y 10, la estación Saint-Michel Notre-Dame es un punto estratégico real en la red Île-de-France Mobilités. Situada a orillas del Sena, la estación Saint-Michel Notre-Dame es utilizada tanto por turistas como por trabajadores de la región de Île-de-France y recibe un total de 32 millones de pasajeros al año.
El intenso tráfico de la estación, junto con las últimas obras que datan de 1989 (año en que se interconectó con el RER B), han llevado a Île-de-France Mobilités a emprender la renovación de sus diversas infraestructuras llevada a cabo por SNCF Gares & Connexions. Los trabajos realmente terminarán en el verano de 2023, pocos meses después de que la estación reabriera al público el 17 de abril.
¿Para qué se utilizará la obra de la estación Saint-Michel Notre-Dame?
Importantes obras de renovación y desarrollo están siendo financiadas por Île-de-France Mobilités y llevadas a cabo por SNCF Gare & Connexions con el objetivo de:
- Haz la emisora más luminosa,
- mejorar la calidad de su aire,
- fortalecer la accesibilidad para las personas con discapacidad,
- mejorar el trayecto de los pasajeros optimizando la visibilidad y legibilidad de la estación desde el espacio público,
- y hacer que las distintas infraestructuras sean más cómodas y seguras.
El trabajo se llevó a cabo de manera ecoresponsable, ya que el transporte y la evacuación del material excavado y de los distintos materiales se realizaban en barco y tren de trabajo, evitando el tráfico de más de 1000 vehículos pesados de mercancías en París.
¿Qué hay de nuevo en la estación Saint-Michel Notre-Dame?
Financiado íntegramente por Île-de-France Mobilités con un total de 32 millones de euros, las obras en la estación Saint-Michel Notre-Dame han permitido:
- la renovación completa de las instalaciones eléctricas,
- la renovación de las escaleras y los distintos andenes,
- mejorando la accesibilidad, con la adaptación de los andenes, la adición de un ascensor y dos nuevas escaleras mecánicas,
- la creación de 28 ventanas en salopo a prueba de inundaciones hacia el Sena en el andén C del RER,
- la creación de pasarelas acristaladas para permitir la entrada de luz natural y mejorar la calidad del aire.