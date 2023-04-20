La estación de tren Saint-Michel Notre-Dame reabre sus puertas

En el cruce de las líneas B y C y las líneas de metro 14 y 10, la estación Saint-Michel Notre-Dame es un punto estratégico real en la red Île-de-France Mobilités. Situada a orillas del Sena, la estación Saint-Michel Notre-Dame es utilizada tanto por turistas como por trabajadores de la región de Île-de-France y recibe un total de 32 millones de pasajeros al año.

El intenso tráfico de la estación, junto con las últimas obras que datan de 1989 (año en que se interconectó con el RER B), han llevado a Île-de-France Mobilités a emprender la renovación de sus diversas infraestructuras llevada a cabo por SNCF Gares & Connexions. Los trabajos realmente terminarán en el verano de 2023, pocos meses después de que la estación reabriera al público el 17 de abril.