RER B, metro: 30 millones de euros para mejorar la información de pasajeros en los andenes

En el metro, los andenes se exhiben a nivel

El "XX" que aparece, en caso de problema, en la pantalla del andén, en lugar del tiempo de espera para los dos siguientes metros: todos lo hemos experimentado. Y para conocer la naturaleza del problema, debemos confiar en anuncios de voz, emitidos en las emisoras. No necesariamente ideal, ni muy inclusivo.

Por eso, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités, reunido el 17 de febrero de 2022, decidió invertir 15 millones de euros para instalar pantallas del mismo tipo que las utilizadas en la línea 14 en los andenes de todas las líneas de metro.

En 2023 y 2024, estas pantallas, que son más legibles y permiten compartir información enriquecida en tiempo real, se instalarán en todos los andenes del metro.