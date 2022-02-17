RER B, metro: 30 millones de euros para mejorar la información de pasajeros en los andenes
Metro, RER B: inversión de 30 millones de euros
El objetivo es armonizar y modernizar las pantallas en los andenes para mejorar la información de los pasajeros que se actualiza en tiempo real.
Despliegue 2023 / 2024
En el metro, los andenes se exhiben a nivel
El "XX" que aparece, en caso de problema, en la pantalla del andén, en lugar del tiempo de espera para los dos siguientes metros: todos lo hemos experimentado. Y para conocer la naturaleza del problema, debemos confiar en anuncios de voz, emitidos en las emisoras. No necesariamente ideal, ni muy inclusivo.
Por eso, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités, reunido el 17 de febrero de 2022, decidió invertir 15 millones de euros para instalar pantallas del mismo tipo que las utilizadas en la línea 14 en los andenes de todas las líneas de metro.
En 2023 y 2024, estas pantallas, que son más legibles y permiten compartir información enriquecida en tiempo real, se instalarán en todos los andenes del metro.
El RER B: como el RER A
¡En el RER B, el mismo enfoque! El jueves 17 de febrero de 2022, la Junta Directiva votó para proporcionar 15 millones de euros de financiación para dotar esta línea principal de pantallas informativas modernas, legibles y dinámicas.
Así, de 2023 a 2024, todos los andenes de las estaciones del sur de la línea, entre Châtelet - Les Halles y Robinson - Saint-Rémy-lès-Chevreuses, estarán equipados con los mismos displays que ya presentes en el RER A. Equipo que ha demostrado su eficacia y es aclamado por los viajeros.
Por favor, tenga en cuenta: en el tramo norte de la línea, entre la Gare du Nord y el Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV, ya se están instalando las nuevas pantallas SNCF.
Información enriquecida y dinámica para los pasajeros
En el metro o en el RER B, el objetivo común de estas nuevas pantallas dedicadas a la información de los pasajeros en los andenes es ofrecer información enriquecida y dinámica, ya que se actualiza en tiempo real, permitiendo a todos planificar mejor sus trayectos , especialmente en caso de interrupciones.
Este es el tipo de información que se puede compartir a partir de ahora, en todas estas pantallas:
- Tiempo de espera
- Muelle de salida
- Perturbación
- Detención no servida
- Autobús de reemplazo
- Afluencia
- Seguridad/Salud Pública