El RER B reanudó la velocidad de crucero el 13 de noviembre de 2017
Un horario que está volviendo a la normalidad
Este extremo de los trabajos permite así que los trenes reanudar un horario normal y dejar de limitarse a 30 km/h entre las estaciones de Laplace y Bourg-la-Reine, como ocurre desde febrero pasado. Los trenes podrán entonces atender todas las estaciones del sector de la Cité Universitaire-Bourg-la-Reine en ómnibus o parar a solo unas pocas estaciones de distancia.
Enriquecimiento del servicio al Plateau de Saclay
El tráfico debería volver a ser fluido en la RER B, especialmente porque Île-de-France Mobilités ha decidido mejorar el servicio general al sur de la línea con:
- una extensión hasta la estación Orsay-Ville de trenes que solían tener Laplace como terminal durante las obras.
- una estación de Guichet mucho mejor servida que antes gracias al doble número de trenes que hacían la parada, ya fuera por la mañana en dirección a Saint-Rémy o por la tarde en dirección a París.
También cabe señalar que ha habido una mejora en el servicio de autobuses en el mismo sector.
El horario se puede descargar aquí.