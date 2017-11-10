El RER B reanudó la velocidad de crucero el 13 de noviembre de 2017

Enriquecimiento del servicio al Plateau de Saclay

El tráfico debería volver a ser fluido en la RER B, especialmente porque Île-de-France Mobilités ha decidido mejorar el servicio general al sur de la línea con:

una extensión hasta la estación Orsay-Ville de trenes que solían tener Laplace como terminal durante las obras.

una estación de Guichet mucho mejor servida que antes gracias al doble número de trenes que hacían la parada, ya fuera por la mañana en dirección a Saint-Rémy o por la tarde en dirección a París.

También cabe señalar que ha habido una mejora en el servicio de autobuses en el mismo sector.

El horario se puede descargar aquí.