RER E: ¡el este y el oeste de la línea están conectados!

RER E: ¡la oferta completa!

Buenas noticias para todos los pasajeros que cruzan la Île-de-France de este a oeste: desde el 15 de diciembre de 2024, el RER E conecta el este de la Île-de-France directamente con el oeste de París, sin hacer cambios en Magenta Gare du Nord ni en Haussmann Saint-Lazare.

Una oferta completa fue posible gracias a la llegada de 34 trenes adicionales del RER NG, cuya compra fue financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.