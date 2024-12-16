RER E: ¡el este y el oeste de la línea están conectados!
RER E: ¡la oferta completa!
Buenas noticias para todos los pasajeros que cruzan la Île-de-France de este a oeste: desde el 15 de diciembre de 2024, el RER E conecta el este de la Île-de-France directamente con el oeste de París, sin hacer cambios en Magenta Gare du Nord ni en Haussmann Saint-Lazare.
Una oferta completa fue posible gracias a la llegada de 34 trenes adicionales del RER NG, cuya compra fue financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.
¿Qué es el "RER NG"? Este es el nombre de los nuevos trenes que circulan por esta línea desde noviembre de 2023.
Trenes más frecuentes
Viaja directamente desde Chelles-Gournay, Villiers-sur-Marne o Tournan hasta Nanterre-la-Folie, con trenes más frecuentes: 16 trenes por hora circulan en horas punta, es decir, 1 tren cada 4 minutos y 10 trenes por hora fuera de las horas punta, es decir, 1 tren cada 6 minutos en el tramo central de la línea entre Nanterre-la-Folie y Rosa Parks.
¿El RER E? Simplemente la línea RER rápida + en Île-de-France
Con la oferta completa del RER E, tus viajes son aún más rápidos. Con una velocidad de hasta 120 km/h en la sección central, el RER E transformará la movilidad de miles de pasajeros.
Específicamente:
- Haussmann - Saint-Lazare <> La Défense: 7 minutos (igual que con la RER A desde Auber)
- Estación Magenta Gare du Nord <> La Défense: 10 minutos
- Rosa Parks <> La Défense: 15 minutos
- Val de Fontenay <> La Défense: 24 minutos
- Chelles-Gournay <> Neuilly-Porte Maillot: 34 minutos
Las conexiones con el norte de Europa desde La Défense también están optimizadas, con un tren a Magenta (y por tanto a la Gare du Nord) cada 4 minutos en hora punta.
La línea más interconectada de Île-de-France
Con el despliegue de esta oferta integral, el RER E se convierte en la línea RER más interconectada de Île-de-France, ofreciendo conexiones con las otras cuatro líneas del RER, seis líneas de tren Transilien, diez líneas de metro y cuatro líneas de tranvía*.
Líneas que conectan con el RER E: RER A, B, C y D. Trenes H, J, K, L, P, U + TER y TGV hasta la Gare du Nord. Metros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14. Tranvías T1, T2, T3b y T4
Con esta oferta completa, el RER E también permitirá aliviar la congestión en las líneas A, B y D del RER en París:
- Se espera un 15% de desaturación para los pasajeros del RER A en el tramo más transitado de esta línea, entre Châtelet – Les Halles y La Défense
- Se espera un 12% de desaturación para los pasajeros del RER B y RER D, entre la Gare du Nord de París y Châtelet – Les Halles.
Se espera que el número de pasajeros en el RER E casi se duplique (370.000 hoy, 600.000 previstos con la ampliación hasta Nanterre-la-Folie y 700.000 durante la extensión hasta Mantes-La-Jolie).