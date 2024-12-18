Un nuevo RER en la línea D
Tras años de trabajo necesario para adaptar la infraestructura ferroviaria, la línea D del RER entra en una nueva era de confort y fiabilidad. Desde el 18 de diciembre de 2024, los primeros trenes RER NG (Nueva Generación) circulan por la línea, mejorando significativamente la experiencia de viaje para los usuarios. Finalmente, 148 trenes RER NG equiparán gradualmente la línea D.
148 trenes RER NG en la D
Estos trenes modernos, compuestos por 7 coches, ofrecen un entorno más agradable en los 194 km de la ruta, desde el norte hasta el sur de la Île-de-France.
El RER NG, puede que ya lo hayas tomado, en la línea RER E. Es un tren que ha pensado, tanto en arquitectura general como en diseño interior, en optimizar la capacidad y los flujos de pasajeros, y en ofrecer una capacidad adicional de un 20% más de asientos que la generación anterior de RER en el RER D.
Con su diseño completamente abierto, el RER NG es la primera "boa" del RER (sin separación entre los vagones), lo que permite a los pasajeros dispersarse y circular por todo el tren, evitando concentraciones localizadas de pasajeros, que ralentizan el embarque y el desembarco en las paradas.
Otra novedad diseñada para optimizar el embarque y el desembarco en la estación: puertas con amplias aberturas de casi 2 metros.
Adaptación de la línea y sus estaciones
Pero antes de dar la bienvenida a estos nuevos trenes, que son más anchos y pesados que los trenes que han circulado por la línea hasta ahora, SNCF Réseau y Gares & Connexions tuvieron que llevar a cabo años de trabajo de adaptación. Puentes metálicos centenarios que reforzar, instalaciones eléctricas que repensar, modernización de señalización, garajes que equipar... Pero también 36 estaciones que tuvieron que adaptarse al ancho de los nuevos trenes.