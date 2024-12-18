Un nuevo RER en la línea D

148 trenes RER NG en la D

Estos trenes modernos, compuestos por 7 coches, ofrecen un entorno más agradable en los 194 km de la ruta, desde el norte hasta el sur de la Île-de-France.

El RER NG, puede que ya lo hayas tomado, en la línea RER E. Es un tren que ha pensado, tanto en arquitectura general como en diseño interior, en optimizar la capacidad y los flujos de pasajeros, y en ofrecer una capacidad adicional de un 20% más de asientos que la generación anterior de RER en el RER D.