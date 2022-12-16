RER NG: un primer tren largo llega al Technicentre en Villeneuve Saint-Georges
Primer tren de la Guardia Nacional de la RER en el Technicentre de Villeneuve Saint-Charles para la formación de equipos operativos de la SNCF.
Los primeros trenes RER NG en circulación desde el inicio del curso escolar 2023
Una vez finalizada su instalación, nada menos que 1,23 millones de pasajeros utilizarán la nueva RER NG (para Nueva Generación) en las líneas RER D y E , con la primera apertura en septiembre de 2023 en la línea E.
Y para asegurar que estos nuevos trenes del RER entren en circulación sin problemas, los primeros trenes —de los 255 encargados o previstos para ser pedidos— llegan al Technicentre en Villeneuve Saint-Georges para su manejo por parte del operador y un periodo de formación para los equipos operativos.
El RER NG, un pilar fundamental en un ambicioso proyecto de modernización
Junto a los trenes Île-de-France y Regio2N, el metro MP14 (y mañana el metro MF19), el RER NG representa el esfuerzo por modernizar y renovar el material rodante de la red Île-de-France emprendido desde 2016 por Île-de-France Mobilités.
Nuevo equipamiento que cumpla dos objetivos prioritarios: mejorar la regularidad de las líneas y el confort diario de los pasajeros.
El RER NG es de 225 trenes encargados que se dividirán para su operación entre la línea E y la línea D
RER Nueva Generación, ¿qué cambiará?
Más cómodo, eficiente y seguro, el RER NG representa una verdadera transformación en la calidad y el rendimiento del transporte para todos los pasajeros.
¿Cuáles son las diferencias con el RER que está actualmente en circulación?
El RER NG es más cómodo:
- Aire acondicionado y calefacción que se adaptan en tiempo real al número de pasajeros para condiciones de viaje agradables en todas las estaciones
- Iluminación moderna y potente para leer o trabajar cómodamente
- Múltiples puertos USB para cargar la electrónica con facilidad
Accesible para todos:
- Puertas de casi dos metros de ancho para facilitar el embarque de un gran número de pasajeros
- Suelo recto adaptado para facilitar el movimiento de personas con movilidad reducida
- Creación de zonas de recepción más espaciosas para facilitar el movimiento en el tren
- Espacios dedicados para usuarios de silla de ruedas
- Sistema de asistencia auditiva para el seguimiento de puertas para personas con discapacidad visual
- Huecos en las puertas para facilitar la entrada y salida de las sillas de ruedas
Moderno y comunicativo:
- Pantallas de información en tiempo real para obtener información clara y de fácil acceso para los pasajeros en su viaje
- Protección de vídeo reforzada para la seguridad de todos
- Curvas contemporáneas y un interior colorido
Diseñado de forma inteligente:
- Diseñado específicamente para zonas densas, tiene una arquitectura interior abierta (sin separación entre los vagones) y dos plantas, lo que facilita moverse por el tren y encontrar asiento con mayor facilidad
- 4 habitaciones diferentes para distintos tipos de espera :
- Espacio bajo, cómodo y práctico
- Zona de recepción, para trayectos cortos o los pocos minutos de espera antes de detenerse
- Habitación alta, luminosa y silenciosa
- Área de usuarios de sillas de ruedas
Llevarán unos meses más de paciencia, durante los cuales los equipos de la SNCF, que operarán este tren, entrenarán y entrenarán, antes de poder aprovechar el RER NG en la línea RER E al inicio del curso escolar 2023.
Modelado del RER NG en la estación antes del embarque de pasajeros.