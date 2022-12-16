RER NG: un primer tren largo llega al Technicentre en Villeneuve Saint-Georges

Los primeros trenes RER NG en circulación desde el inicio del curso escolar 2023

Una vez finalizada su instalación, nada menos que 1,23 millones de pasajeros utilizarán la nueva RER NG (para Nueva Generación) en las líneas RER D y E , con la primera apertura en septiembre de 2023 en la línea E.

Y para asegurar que estos nuevos trenes del RER entren en circulación sin problemas, los primeros trenes —de los 255 encargados o previstos para ser pedidos— llegan al Technicentre en Villeneuve Saint-Georges para su manejo por parte del operador y un periodo de formación para los equipos operativos.

El RER NG, un pilar fundamental en un ambicioso proyecto de modernización

Junto a los trenes Île-de-France y Regio2N, el metro MP14 (y mañana el metro MF19), el RER NG representa el esfuerzo por modernizar y renovar el material rodante de la red Île-de-France emprendido desde 2016 por Île-de-France Mobilités.

Nuevo equipamiento que cumpla dos objetivos prioritarios: mejorar la regularidad de las líneas y el confort diario de los pasajeros.